La Junta pide a los diputados socialistas que "se lo piensen"

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP), ha realizado este lunes un llamamiento a los diputados del PSOE para que "vuelvan al socialismo constitucional", y les ha advertido de que "pasarán a la historia" con su voto a favor de la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber "contribuido a una verdadera traición, humillación y desprecio a nuestro país" al hilo de los compromisos acordados por el PSOE con formaciones independentistas para asegurarse sus apoyos en la votación en el Congreso de dicha investidura del líder socialista.

Antonio Sanz se ha pronunciado así en una atención a medios al asistir en Málaga a la inauguración de la novena edición de la 4K HDR Summit, el día después de las concentraciones convocadas por el PP en todas las capitales españolas contra la ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán acordada por el PSOE con ERC y Junts per Catalunya.

El consejero de la Presidencia ha valorado el "respaldo masivo" que obtuvieron dichas movilizaciones por parte de la ciudadanía, y ha defendido además que fue un clamor "muy claro y pacífico". Tras ello, ha remarcado que los 'populares' apuestan "por la moderación" y por "salir a la calle de manera absolutamente moderada y pacífica", pero, a la vez, "de manera muy clara, contundente y firme", y al respecto ha aseverado que, "en estos momentos, la cesión a cambio de votos para el sillón de Sánchez está representando un grave riesgo no sólo para la unidad de nuestro país, sino para el Estado de derecho".

Así, Antonio Sanz ha lamentado que el actual presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "ha cedido a todas las pretensiones del independentismo catalán, aunque eso conlleve la ruptura de la Constitución, del principio de igualdad y de la separación de poderes", y ha incidido en defender que, este domingo, "toda la ciudadanía salió a la calle alarmada y muy preocupada por que el futuro de España lo decida un prófugo que está fuera" del país y "que nos ponga las condiciones del futuro de España quien quiere y su única voluntad es destruir España".

LLAMAMIENTO A DIPUTADOS DEL PSOE

Eso "está generando una gran indignación en la ciudadanía", según ha remachado el consejero de la Presidencia, que en ese punto ha dirigido un mensaje "especialmente" a los diputados socialistas que "tienen que votar" en el Congreso, a quienes ha aconsejado que "piensen" lo que van a hacer, "porque van a pasar a la historia con su voto como diputados que han contribuido a una cesión, un chantaje y una humillación al pueblo español que pasará a la historia".

"Estos diputados socialistas pasarán a la historia como quienes han contribuido a una verdadera traición, humillación y desprecio a nuestro país", ha augurado Antonio Sanz, que ha apostillado que él no le pide a dichos parlamentarios "que dejen de ser socialistas, porque les respeto muchísimo", sino "que vuelvan al socialismo constitucional, que no es lo mismo que lo de Sánchez", según ha sostenido.

En esa línea, el consejero andaluz de la Presidencia ha acusado a Sánchez de estar llevando al socialismo a "perder su sentido de Estado y su compromiso con la Constitución", y ha remarcado que "eso es muy peligroso". "Lo que les pido a los diputados socialistas es que no permitan este atropello, esta indignidad ni este chantaje del independentismo, porque en política, sea el sillón que sea, no vale todo, y no se pueden superar toda las líneas rojas que conlleven incluso la ruptura de la Constitución y del principio de igualdad o de la separación de poderes", ha abundado Antonio Sanz.

Ha añadido que "esto no es una cuestión del Partido Popular, ni de un partido, ni de un gobierno autonómico", sino que lo que se vio este pasado domingo en las calles fue "una concentración masiva" en la que "había muchísima gente que no es solo" el PP, tras lo que ha insistido en pedir "a Sánchez y a los diputados socialistas que atiendan el clamor no sólo de la calle, sino de todas las instituciones y todas las entidades".

Al respecto, ha valorado la "unión de acción y de respuesta de todos los sindicatos policiales, de todas las asociaciones y colectivos judiciales y fiscales" que se ha registrado por las "barbaridades" de Sánchez, que, según ha sostenido Antonio Sanz, han conseguido "unir a toda la sociedad frente a este atropello y esta humillación que se pretende ejecutar sobre el pueblo español" para que el candidato socialista "mantenga su sillón de presidente", según ha finalizado.