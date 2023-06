De la Torre: "Ahora vamos hacia un futuro aún más prometedor"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha sido investido este sábado regidor tras lograr mayoría absoluta en la pasadas elecciones municipales y ha asegurado que la ciudad "está viviendo el comienzo de una nueva etapa que será espléndida, estamos en un presente de éxito". "Hemos eclosionado y ahora vamos hacia un futuro aún más prometedor".

El Pleno de constitución del Ayuntamiento ha comenzado pasadas las 11.00 horas con la formación de la mesa de edad y con el juramento o promesa de los concejales de las distintas formaciones políticas que obtuvieron representación el 28M. Tras ello ha quedado constituido el Ayuntamiento, y posteriormente, la secretaria ha ido nombrando a los ediles para elegir al alcalde. Una vez concluida la votación, secreta, durante el recuento de los votos ha habido un voto con dos papeletas, tal y como ha advertido la secretaria, uno para el 'popular' Francisco de la Torre y otro el socialista, Daniel Pérez. No obstante, De la Torre tiene mayoría absoluta amplía y la sesión ha continuado como estaba establecida. Así, en cuando a la votación, salvo el voto con dos papeletas, De la Torre (PP) habría logrado, según la secretaria, 17 o 16 votos; Daniel Pérez 10 u 11; Toni Morillas, dos, y Antonio Alcázar, dos.

De la Torre ha jurado su cargo, pasadas las 11.32 horas, como alcalde, puesto que lleva desde el año 2000, cuando sustituyó a la también 'popular' Celia Villalobos, que fue nombrada ministra. A sus 80 años, este será su séptimo mandato consecutivo --sexto tras ganar las elecciones-- y, además, ha logrado revalidar la Alcaldía con mayoría absoluta.

Durante su intervención, el recién reelegido regidor ha asegurado que "tenemos por delante una era en la que los avances serán aún más importantes para los malagueños" y ha asegurado que "a poco que trabajemos lealmente los niveles local, regional y nacional y nuestra capital y su área metropolitana se convertirán en uno de los núcleo más atractivos del país, en una zona cuyo dinamismo económico generará empleo de calidad y oportunidades como nunca". De igual modo, ha incidido en que "la mayor fuerza de la democracia está en el ámbito municipal" y ha aludido a los concejales que forman la Corporación, que "del primero al último, merecen/merecemos el máximo respeto y consideración". "Discrepemos, pero como rivales, no como enemigos. Demos ejemplo a nuestros representados, que nos han puesto aquí para que trabajemos por ellos, no para que echemos más madera a la hoguera de la polarización".

De la Torre se ha referido al respaldo amplio conseguido por el PP, que le permiten gobernar en solitario, y a diferencia de los mandatos de 2015 y 2019, "sin riesgo de inestabilidad política". "La mayoría nos debe llenar de responsabilidad". "Absoluta sólo debe ser nuestra dedicación a la tarea de gobernar para todos, votaran lo que votasen", ha apostillado. En suma, ha añadido, que el proyecto continúe "su curso y su ritmo" y que "sigamos adelante y vayamos aún más lejos", incidiendo, en el éxito y la notoriedad de Málaga alcanzados. También ha desgranado las propuestas del programa electoral, "realista, riguroso y serio" y ha enumerado las distintas propuestas, incidiendo, entre otros, en la vivienda, turismo, cultura, igualdad, los jóvenes, el medio ambiente, zonas verdes.

En este punto, ha reconocido que "quedan cosas por hacer", ya que "incluso lo que está bien hecho es siempre susceptible de mejorar". "La gestión municipal conlleva un trabajo constante que nunca termina", reiterando que "una vez alcanzados unos objetivos se divisan nuevos horizontes". Ha abogado, de igual modo, "por crecer ordenadamente, de forma sostenible" y ha afirmado que el "empuje" de Málaga pasa por su zona metropolitana.

También se ha referido a la Expo 2027, cuya ciudad que la acoge se sabrá la próxima semana, y ha dicho que "si nos imponemos al resto de

candidaturas tendremos una gran visibilidad internacional y prestaremos un servicio a la humanidad", pero "si no lo consiguiéramos mantendríamos el desarrollo de la parcela prevista para la muestra en Campanillas con parte de sus usos". "Con Expo o sin ella, la marca Málaga ya trasciende a Andalucía y España, suena a nivel europeo y alcanza repercusión mundial. En los próximos años esa trascendencia será aún más intensa", ha afirmado. Por último, ha dicho que "tenemos cuatro años por delante para estar cerca, escuchando y sirviendo a la gente. Dedicando a Málaga todo nuestro tiempo, energía y experiencia", ha concluido.

PORTAVOCES

La portavoz del grupo municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha señalado que "las elecciones municipales no se celebran cada cuatro años, sino todos los días" y ha valorado que los resultados electoral demuestran que "los malagueños están orgullosos de su ciudad y de su alcalde" y "que no comparten la idea de criticarla o proclamar a los cuatro vientos una situación catastrófica o apocalíptica, que para nada se corresponde con la realidad". También ha dicho a la oposición que es "legítimo que hagan su papel", pero "eso no consiste en hablar mal de la ciudad", ya que, además, "de que es mentira, nos hace daño a todos". "Los ciudadanos saben perfectamente que De la Torre y el PP gobernarán como siempre lo hacemos: para todos" y ha tendido la mano "para que Málaga siga avanzando". "El desafío que queda es mayúsculo, pero hemos demostrado que, si nos lo proponemos, ningún reto es imposible", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha explicado que a los 31 concejales "nos corresponde soñar despiertos y responsablemente, para hacer de nuestra ciudad una Málaga mejor" y ha dejado claro que "este viaje que iniciamos para hacer una Málaga mejor, continúa". Pérez ha asegurado que van a estar donde los malagueños les han situado, que es liderando la oposición y se ha comprometido a "llevar a cabo una oposición constructiva, a hacer una oposición útil para la ciudad, estimulando y controlando la acción del equipo de gobierno; proponiendo medidas e iniciativas para hacer una Málaga mejor más habitable, justa e igualitaria".

Por último, le ha dicho a De la Torre que con la victoria el 28M los malagueños "le han dado su confianza para gobernar, no un cheque en blanco", por lo que ha pedido que "administre con responsabilidad y humildad la confianza que ha obtenido en las urnas" y le ha invitado "a que pruebe a gobernar este mandato con diálogo, acuerdo y consenso".

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha valorado que, por primera vez, se incorpora la formación al Consistorio, y ha dicho que "somos una opción útil al servicio de los ciudadanos, capaces de solucionar sus problemas y mejorar su calidad de vida". "Debemos escuchar y proponer para construir, y no criticar y descalificar", ha continuado, comprometiéndose a "llevar a cabo una oposición leal, seria y responsable, capaz de dialogar y de consensuar" con todos los grupos. Es más, ha agregado que apoyará las medidas que "sean beneficiosas para nuestra ciudad, pero también seré coherente y responsable con mi labor de control y supervisión del equipo de gobierno".

La portavoz de la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha afirmado que ejercerán "una oposición firme, exigente, rigurosa y constructiva". "Desde la institución, pero sobre todo desde la calle, con toda esa gente que quiere ser protagonista de una agenda de transformación de la ciudad: hacia la igualdad, el feminismo, la transición ecológica justa y la transformación democrática", ha explicado. Por último, ha hablado de los cuatro desafíos "fundamentales" para los próximos cuatro años, aludiendo al desafío "de la igualdad, el de la democracia, el del feminismo y el de la transición ecológica".