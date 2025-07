Jordi Wild, streamer barcelonés, se moja sobre cuál es la mejor Comunidad Autónoma de España: no es Cataluña

Una de las tareas más complejas para todos los españoles es determinar cuál es la mejor Comunidad Autónoma de las 17 que hay. Esto se debe a que entran en escena factores de todo tipo que pueden generar debates de lo más longevos en la sociedad, como son los económicos, culturales, geográficos e, incluso, emocionales. Además, al ser algo que va en función de cada parecer, no hay una verdad absoluta, por lo que toda argumentación puede tener en un momento dado su validez, aunque los demás no la compartan en absoluto.

Lo cierto es que cada región tiene sus propias fortalezas y sus particularidades, por lo que esta elección habrá que desglosarla con la reconocida clasificación de 'los pros y los contras'. Estilos de vida, sector servicios, rentas, diversidad de la ciudadanía, tasa de paro, cercanía al mar y la naturaleza más profunda... son muchos los temas que hay que tener en cuenta.

En muchos casos, la subjetividad se sobrepone a la objetividad

A esta diversidad hay que sumarle la enorme carga simbólica que tiene cada territorio, el cual también está dotado de una identidad que le da su razón de ser. Hay que tener en cuenta la gastronomía, los acentos, las fiestas populares, la historia propia y personal de cada comunidad... todo esto es algo que puede generar un fuerte sentimiento de pertenencia que podría llegar a complicar cualquier comparación con la intención de que sea totalmente objetiva.

Por ello, y como se ha mencionado al principio del artículo, no es nada fácil tomar esta decisión, ya que es cuestión de las perspectivas de cada uno. Por ejemplo, una de las personas que se ha 'mojado' acerca de este debate ha sido Jordi Wild, un streamer de origen catalán que junto a IlloJuan, exstreamer pero andaluz en este caso, han estado debatiendo en el podcast 'The Wild Project' cuál es la mejor comunidad española; la respuesta del que nació en Manresa ha sido de lo más sorprendente ya que ha apuntado a un destino diferente a Cataluña.

Jordi Wild considera que Cataluña no es la mejor comunidad de España

La conversación entre estos dos creadores de contenido comienza de la siguiente manera: un sutil "¿Cuál dirías que es la mejor comunidad? pregunta Jordi, a lo que Juan Alberto responde enseguida con un tajante "Andalucía". Al escuchar la contestación, el streamer catalán ofrece su veredicto y apunta a un destino de fuera de la Península Ibérica: "Venga, yo Canarias. No he dicho Cataluña, ¿eh?". Eso sí, la segunda en su lista es "Cataluña y, alomejor, luego (la tercera) diría Andalucía, me encanta".

Pese a que Canarias es la favorita deJordi Wild, se detiene en el caso de Andalucía para detallar por qué puede ser una comunidad situada tan arriba en el top. "Lo tiene todo Andalucía. Se come de 10. El clima, si te gusta el sol y el calor, has triunfado. El ambiente es muy divertido, menos serio que aquí (Cataluña)", lo cual lo secunda IlloJuan expresando que los andaluces son más considerados, por decirlo de alguna manera, que los catalanes; "es muy cercana la gente y todo", declara.

"Dice mucho de una comunidad cuando en un sitio te tratan bien"

El exstreamer nacido en Fuengirola, Málaga, detalla su veredicto con un matiz importante sobre el servicio de los bares y los restaurantes: "Cuando he salido y vivido fuera, me parece que la hostelería es un trabajo de mucho mérito. Me parece de lo más duro dedicarte a ello. Cuando está en Andalucía y ves cómo ter tratan en un sitio en el que hay tanto estrés...", dando a entender que, pase lo que pase, los andaluces siempre recibirán a los clientes con una sonrisa de oreja a oreja.

Lo complejo de este tipo de situaciones, en las que prima la ansiedad y el estrés por los problemas, es que puede suponer que una persona pierda la paciencia y trate al aquel que tiene delante de una manera en la que terminará arrepintiéndose. Por eso a Juan Alberto le llama mucho la atención la hostelería andaluza. "Dice mucho de una comunidad cuando en un sitio te tratan bien y te llaman con cariño y de una forma tan cercana, ¿sabes?", expresa.