Mario Alonso Puig: "Lo opuesto al amor es el miedo"

Este doctor, de cuerpos y almas, ha hecho más por la alfabetización mediática que muchos gurús. Una legión de personas lo siguen a través de sus videos y comentarios virales; lo acompañan en charlas auténticamente multitudinarias. En su último libro nos invita a emprender una senda de descubrimiento personal para que podamos vivir de acuerdo con nuestras verdaderas posibilidades. Para ello se vale de la metáfora del ‘Camino del Héroe’ para pasar del guerrero a mago que convierte las energías negativas en positivas.

Para usted no es “teatro, la vida es puro teatro”. Debemos vivir la persona y dejar de escondernos en el personaje.

A veces, elegimos un papel y nos condenamos a interpretándolo toda la vida, aunque no termine de convencernos ni nos aporte nada valioso. Debemos reconocernos como el actor o actriz que representa el papel, ser conscientes que podemos cambiar el guion de nuestra vida. La persona es más importante que el personaje.

Es decir, optar por “hacer camino al andar”, al despertar que diría usted.

A veces seguimos por una senda prefijada y no es el que nos lleva a nuestro anhelado destino. Y tenemos el poder de crear un camino diferente, pero para eso hay que estar dispuesto a andarlo.

Queda claro que es más de Machado por Serrat, que de La Lupe.

(Risas), respeto todas las opiniones y gustos …

Su libro hace una primera invitación a que abandonemos la zona de confort.

Muchas veces no es bien entendida. La zona de confort es nuestro status quo, una inercia a la fiamos nuestra vida aunque no nos dé el nivel de bienestar que deseamos. Y si queremos crecer y evolucionar, descubrir nuevas posibilidades, tenemos que atrevernos a explorar cosas nuevas. Nada ni nadie nos frena.

Toda una llamada para conocernos mejor, comprendernos y transformarnos.

El ser humano es experto en el arte de juzgar a los demás, incluso a nosotros mismos; pero no en el arte de conocernos para poder superarnos. Hay que cambiar la tendencia a etiquetarnos y mostrar más disposición a descubrirnos.

Nos insta a iniciar el Camino del Héroe. ¿Podría sintetizar cada etapa, cruzar tres umbrales, con una frase sobre ellas?

El primero es de reconexión con el cuerpo, el umbral en el cual reconocemos que hay conexiones corporales de las que nos hemos desconectado y que merecen la pena volver a engancharnos. El segundo es cuando entramos en contacto con nuestras sombras, con aquello de nosotros que no queremos reconocer, y abrazamos nuestro ser de una forma completa. Y por último, cuando descubrimos que somos una conexión con lo existente y lo que nos rodea.

También marca un camino para arreglar todos los problemas de mundo. “Amor gratuito general. Cuidarse unos a otros para una sociedad más humana y mejor”.

¡No es el descubrimiento del siglo! Pero sí algo en lo que creo firmemente. El único poder real de transformar una realidad es el amor. Un amor gratuito y sin condiciones, que no es el puro trueque del “yo te quiero si tu me quieres”. Aunque es una realidad conocida por todos; si la sabemos como solución, entrenemos nuestra disposición para dar a los demás ese amor incondicional.

El amor como alquimia que transforma la energía negativa en positiva.

Me causó un gran impacto descubrir que el opuesto al amor no es el odio sino el miedo. Cuando una persona tiene miedo a otra, basta con amarla para que este desaparezca. El miedo es lo que mayor atenaza al ser humano, y no hablo solo del físico sino el de nuestra propia mente. Provoca que no des ese paso adelante necesario para alcanzar tus sueños. Y el mejor antídoto para que no te venza es el amor a la vida, a los demás, a ti mismo. Para mí es una solución, que pese a ser obvia, está tremendamente olvidada.

Que la fuerza le acompañe señor.

A todos y todas que nos leen esta entrevista. Y a los que no, también.