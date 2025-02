Marlaska insiste en negar que los narcos ya campan a sus anchas

Las redes del narcotráfico están trasladando su acción a la zona occidental de Andalucía. La presión que ejercen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Estrecho de Gibraltar está obligando a las organizaciones a operar en el Guadalquivir –desde la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hasta Sevilla– y en la costa onubense. Precisamente, en este punto, concretamente en el muelle de las Carabelas, fueron grabados varios narcos descargado droga, portando incluso fusiles de asalto. La presencia de narcolanchas en estos enclaves es constante, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ve esta realidad y niega «impunidad». Es más, tacha de «bulo» las llamativas imágenes del alijo de droga en la ría a plena luz del día. Así lo aseguró precisamente en esta provincia, convertida en un nuevo punto caliente de un negocio cambiante que genera ya demasiada alarma social.

El ministro, que visitó el destacamento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el Parque Nacional de Doñana, remarcó el «compromiso» del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y subrayó que «es evidente que no existe impunidad». En este sentido, señaló que el Gobierno entrega a la Guardia Civil y a la Policía Nacional «todos los medios necesarios y precisos para hacer frente al narco y a las organizaciones que, evidentemente, son violentas», al tiempo que afirmó que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «están haciendo unos trabajos excepcionales con un número importante de operaciones contra el narco» y esto es «porque se actúa, porque se tienen medios y se trabaja». «Sería muy peligroso para una democracia no actuar porque no se tuvieran medios y pudieran ellos campar a sus anchas», añadió.

Por ello, defendió que desde 2018 «se están dotando» a los cuerpos policiales «de todos los medios necesarios y precisos para hacer frente al narcotráfico», una lucha que «incluso es reconocida en Europa», ya que «el viernes pasado se celebró la cuarta cumbre de la coalición europea contra la delincuencia grave, contra el crimen organizado, y los seis países intervinientes y que forman parte de esta coalición reconocen el trabajo y los planes especiales de seguridad del Campo de Gibraltar como una metodología muy positiva en ese marco», señaló.

El ministro del Interior explicó que ahora mismo está en vigor el cuarto plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar, que se extiende ya a seis provincias de Andalucía «con muchos medios, mucha inversión y con una profesionalidad de los cuerpos policiales que implica y determina que las operaciones, las incautaciones y las detenciones sean una realidad día a día y se vea que la impunidad aquí no existe».

La última actuación policial en este ámbito en la provincia onubense se ha saldado con seis detenidos, que ya han ingresado en prisión, y la intervención de 5,7 toneladas de hachís y 3.250 litros de combustible.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de combustible es altamente inflamable y, si no se toman las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento y transporte, puede suponer un grave peligro para las personas con la posibilidad de incendio e incluso de explosión, además de problemas para la salud provocado por los vapores que emanan estos carburantes.

Además, la Benemérita procedió a la retirada de cuatro embarcaciones que carecían de documentación en zonas donde se suele dar apoyo logístico a las narcolanchas también en la costa de Huelva. Según indicó, la operación se desarrolló durante la tarde del miércoles y la mañana del jueves. Dichas embarcaciones carecían de documentación incumpliendo así la normativa náutica, por lo que estarían preparadas para transportar droga en cualquier momento.

El dispositivo fue ejecutado de forma conjunta por el Servicio Marítimo, la Agrupación de Reserva y Seguridad, el Destacamento de Inspección Pesquera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en la ría de Punta Umbría y el río Piedras.