Los médicos andaluces, en pie de guerra contra Mónica García

Las nuevas medidas incluidas en el anteproyecto del Estatuto Marco para el personal sanitario público le pueden costar muy caras a la ministra del ramo, Mónica García. La profesión médica, en bloque, se le ha echado encima por su intención de eliminar la compatibilidad de los jefes de servicio de los hospitales para ejercer en la sanidad privada, así como la obligación para los MIR de quedarse ejerciendo en la pública durante al menos cinco años.

La oposición es tal que ya en Andalucía los médicos han amenazado a Mónica García con una huelga si no se escuchan sus demandas. Así lo hicieron saber en un comunicado conjunto el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). De momento, ambas organizaciones se han sumado a las movilizaciones convocadas en toda España por los principales sindicatos médicos: la primera el día 10 de febrero en los centros sanitarios y el día 13 en Madrid frente el Ministerio de Sanidad. Los organizadores buscan que la protesta sea «universal» por parte de todo el colectivo y, de hecho, desde algunos sectores se apunta a que en las pancartas no habrá logos. El mensaje está aún por decidir, si bien todo apunta a que hará referencia al Estatuto «propio» de los facultativos.

Tanto el SMA como el CACM esperan que la ministra recapacite para no tener que tomar otro tipo de medidas más contundentes como la convocatoria de huelga en Andalucía, aunque reconocen que para ese extremo tendrían que contar con el consenso de todo el sector. Antes de ello, están llamados este jueves a una reunión en el Colegio de Médicos de Sevilla para exponer las amenazas que supone para la profesión el nuevo Estatuto Marco.

Según el Sindicato Médico y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, uno de los principales efectos del anteproyecto es que «alienta a los médicos a irse a la sanidad privada», ya que cuando se «presiona para que elijan entre la pública y la privada, eligen esta última». De hecho, incidieron, «esto sucede en la última década por el maltrato a la pública».

Ambas organizaciones denunciaron que el Ministerio de Sanidad está alimentando un debate sobre la obligación de la exclusividad en la pública para «desvirtuar las demandas de los colectivos médicos» y censuraron que de esa forma se está «coaccionando» a los médicos españoles, algo que no sucede en el resto de Europa.

«En España no hay menos médicos que en la Unión Europea sino que trabajan menos en la sanidad pública», por lo que reclamaron mejorar las condiciones laborales y retributivas de este colectivo con incentivos no solo económicos sino en carrera profesional y en formación. En ese sentido, criticaron la regulación que hace de las guardias el Estatuto marco dado que les obliga a 48 horas a la semana en cómputo cuatrimestral, por lo que una semana pueden trabajar sesenta horas, lo que tachan de «explotación laboral inaceptable», además de que las guardias localizadas no cotizan a la Seguridad Social.

También demandaron una regulación propia para la profesión médica, puesto que el borrador de Estatuto los «coloca en el mismo grupo de clasificación profesional de otros colectivos con otra formación académica».

«Con esta propuesta de Estatuto Marco, la ministra ha conseguido unir en un sentimiento de agravio e indignación a toda la profesión médica. El borrador que ha presentado echa por tierra las esperanzas de mejora de nuestra profesión que ella misma generó, pues no solo perpetúa las condiciones laborales infames que llevamos años soportando, sino que las agrava, degradando nuestro estatus profesional», denuncian desde el SMA.