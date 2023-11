Modesto Barragán: «Tiene mérito liderar la audiencia sin salir de la región»

A Modesto Barragán le quedan dos temporadas para arrebatarle a Sir Alex Fergusson el récord de permanencia dirigiendo a un «equipo». En este caso el de «Andalucía Directo», que ha cumplido 6.500 programas, veinticinco años en antena. Un hito en la historia de la televisión.

Seis mil quinientos programas de ‘Andalucía –en– Directo’, ¿Te lo ves también en diferido?

¡Nunca! Pocos placeres en la vida he encontrado que superen a la experiencia del directo. Iguales sí, pero superiores no.

Te lo preguntaba porque se te ve disfrutar haciendo lo que te gusta, el premio de los regalos.

Saber que lo que en ese momento estás haciendo no tiene vuelta atrás, ni trampa ni cartón, es una sensación única y maravillosa. El directo le quita al medio televisivo todo lo que tiene de artificial. Odio el grabado.

¿Cómo recuerdas, tras tanto tiempo, ese capítulo 0 en el que te proponen el proyecto?

Con mucha incertidumbre e inseguridad. En Cádiz tenía mi zona de confort, una tierra que me vuelve loco y de director de un medio público que es una vida entera. Y me venía un cambio de vida radical. Me lo pensé, la verdad es que mucho, y nunca se sabe pero haciendo balance creo que acerté. No me equivoqué.

Si una televisión pública tiene sentido por vertebrar informativamente el territorio, este programa es el ADN de la cadena.

Decía mi directora Isabel Cabrera que si no existiera este formato habría que inventarlo. Y llevaba mucha razón. El mérito de «AD» es liderar la audiencia sin salir de Andalucía. Con un contenido cien por cien andaluz. Desde Ayamonte a Pulpí; la vecina sin luz, el campo sin agua, fiestas, tradiciones. La vida en blanco y verde.

De todas las anécdotas, ¿con cuál te quedas?

Me quedo con aquellas que elevan la anécdota a categoría, es decir, las historias que resuelven problemas, a veces enquistados durante años. Pero de quedarme con una anécdota en particular puedo citarte una mítica. Una vecina festejaba con el resto de los medios que le había tocado del Gordo de la Lotería. Y me di cuenta que no era el número agraciado sino uno muy parecido. Y se enteró en directo, la que se lió…

Un funcionario como tú, con plaza por oposición, tiene una hoja de servicio impecable.

Soy un privilegiado que tuvo la fortuna de dar con el trabajo que le apasionaba. Y encima dedicar diariamente esa pasión a mi tierra, Andalucía. Soy un suertudo de la vida por la empresa en la que he tenido la fortuna de trabajar y del extraordinario equipazo de profesionales que me acompaña.

Aunque hay que reconocer que te ha tocado bailar con la más guapa … y otros simpáticos. Define a tus parejas de baile, Paz Santana.

Trabajadora, profesional, jartible.

Manolo Casal...

Comunicador de primera, amante de Cádiz, apasionado de su tierra.

Juan Manzorro...

La bonhomía personificada, la radio y el bigote más querido.

Y el que te da paso todas las tardes, ‘Juan Y Medio’.

Un grande de Andalucía y de la comunicación. Todavía no se es consciente de lo que ha aportado a una cosa y la otra. Pero se le reconocerá plenamente.

Con estos compañeros, no me extraña que hayas formado «El Tangai» en todo este tiempo.

Es la marca indeleble que nos persigue cuando de Carnaval se trata. Un programa mítico con el que empezó a cambiar todo el Carnaval de Cádiz, tal y como contamos en el flamante libro «Generación Tangai». Para un ‘picado’ del Carnaval como yo, era como vivir en el Paraíso … del Falla.

¿El Carnaval es hacer el «Andalucía Directo» cantado?

El Carnaval es el periodismo cantado y «AD» es el arte de contar Andalucía. El que se acerca a la gente para preguntarle por qué está alegre o qué le falta. Y el Carnaval es la letra de la calle que componen y arreglan literaria y musicalmente autores anónimos. Por eso, cantado o contado, el programa y la fiesta viven de lo mismo: el periodismo.

¿Volverás a salir en una agrupación? ¿Es este el bastinazo de este año?

(Risas). Igual en alguna callejera. Ojalá tuviera tiempo.

Pues nada más: ‘Los perros dicen guau, los gatos dicen miau y nosotros decimos ‘Viva Barragán’. Un Sir.