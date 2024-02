Las mujeres de los narcos de Barbate atacan a la prensa por mostrar sus caras: "Tienen hijas y les dicen que sus padres son asesinos"

¡Inocentes, inocentes!", así recibieron a gritos familiares y amigos de los narcos acusados de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate a su salida tras prestar declaración. La jueza ha enviado a prisión a seis de los ocho detenidos. Han ingresado en la cárcel del Puerto de Santamaría. Ya han pasado su primera noche en prisión. Son los que iban en la narcolancha pilotada por Kiko 'El Cabra' que embistió a los agentes.

Los otros dos acusados han quedado en libertad. La tensión en la calle y los nervios van a más en Barbate. Familiares y amigos esperaron con indignación a los detenidos a su salida del juzgado. "Buscad a los culpables", gritaban. "¡Esto no es justicia!", decían los allegados de los enviados a prisión provisional. A cada uno se les investiga por 14 delitos, entre ellos, dos de asesinato. Los familiares consideran que no se han tenido en cuenta algunas pruebas.

Entre los familiares se encontraban las mujeres de los narcos detenidos por su presunta relación con la muerte de los dos guardias en Barbate. Con lágrimas en los ojos, reiteraron la inocencia de sus maridos y se quejaron del trato recibido por la prensa.

Ante las cámaras, reprocharon a la prensa el haber mostrado sus caras en los medios. "Son inocentes, no han matado a nadie y habéis enseñado su cara en Tik Tok, habéis enseñado su cara en las noticias, tienen hijas y van a la escuela. La gente le dice 'tu padre es un asesino' , cuando su padre no es ningún asesino", decía una de las mujeres mirando a cámara.

"El que lo ha hecho que lo pague, que no vea el sol del día, pero no ellos, no ellos", contestaba otra de las presentes.