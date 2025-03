El Museo de Bellas Artes de Sevilla y la Maestranza celebran los aniversarios de "Carmen"

El Museo de Bellas Artes de Sevilla, en colaboración con el Teatro Maestranza de Sevilla, desarrolaráva a desarrollar en 2025 un programa de actividades musicales y artísticas que celebrarán el 150 aniversario de la ópera ‘Carmen’ de Georges Bizet y la "maestría" del lienzo de ‘Las cigarreras’ de Gonzalo Bilbao.

Según una nota del Consejería de Cultura y Deporte, entre otras actividades, están previstas varias charlas musicadas, así como recorridos por los escenarios de la ópera, que comenzarán delante del gran óleo, icono del Museo de Bellas Artes de Sevilla y de toda la ciudad que lo cobija.

En 2025 confluyen tres efemérides ligadas a uno de los personajes más universales del imaginario andaluz: la publicación de la novela, el estreno de la ópera y la exhibición del óleo ‘Las cigarreras’

El mito de Carmen se sustenta en tres materialidades: la de personaje literario, al que dio vida el escritor Prosper Mérimée hace 180 años (1845), la de protagonista de la ópera homónima, a la que dio soporte musical el compositor Georges Bizet, hace 150 años (1875), y la de la mujer luchadora y obrera de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, como las retratadas por Gonzalo de Bilbao en el óleo 'Las Cigarreras' hace 110 años (1915).

Mientras la publicación en francés de la novela del hispanista Prosper Mérimée, conocedor de España y de Andalucía, logró un notable éxito, acumulando hasta 23 ediciones antes de que finalizara el siglo XIX, el estreno de la ópera de Bizet, el 3 de marzo de 1875 en París, fue un "pequeño fracaso".

Los auditorios semivacíos y las críticas negativas de la prensa afectaron tanto el músico que optó abandonar la capital gala, muriendo tres meses después, con tan solo 37 años, sin haber pisado nunca Sevilla, ni experimentado la enorme fama de su composición.

A medio camino entre el éxito y la decepción se ubicó la presentación pública del óleo ‘Las cigarreras’ del gran pintor sevillano Gonzalo de Bilbao, una obra con la que el artista “rindió homenaje a las trabajadoras de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, cuya figura había sido ampliamente idealizada y mitificada a lo largo del siglo XIX”, en palabras de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Exhibido, junto a sus once estudios preparatorios, en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid en la primavera de 1915, contra todo pronóstico, y a pesar de la enorme expectación que había levantado entre los críticos especialistas y el público generalista, el cuadro no obtuvo la Medalla de Oro. La reacción de los sevillanos no se hizo esperar.

Concluido por Bilbao en un periodo de madurez, cuando tenía 55 años, el cuadro “marcó un antes y un después tanto en su consideración social en la ciudad, como en la definición de su estilo artístico, al mismo tiempo que supuso un punto de inflexión en la pintura sevillana del momento”, avanza Valme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, en cuya colección permanente se exhibe la obra.

La admiración y la fama de Gonzalo Bilbao en Sevilla quedó acreditada ampliamente a su regreso de la Exposición Nacional de Madrid en 1915. La sociedad sevillana organizó una batería de actos “de desagravio” al entender que había sido injustamente privado del máximo reconocimiento.

Un año después de su muerte, en 1939, el óleo de Gonzalo Bilbao fue donado al Museo de Bellas Artes de Sevilla a iniciativa de su viuda, María Roy Lhardy.