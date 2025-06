Feijóo avisa a los socios de Sánchez de que "si siguen a su lado, serán encubridores" de la corrupción

La cumbre sobre la paz en Oriente Próximo que se iba a celebrar la semana que entra en Nueva York y a la que iba a asistir Pedro Sánchez se ha cancelado. Eso obligará al presidente a rendir cuentas ante el Congreso el martes en la sesión de control al Gobierno en plena tormenta política por el "caso Koldo" que salpica a quienes fueran dos de sus hombres más cercanos, José Luis Ábalos y Santos Cardán, ese último presunto cabecilla de la trama y que, según la UCO, pudo gestionar más de 620.000 en mordidas por la adjudicación de obra pública.

La sesión de control será un momento clave para medir los apoyos de los socios del Gobierno a Pedro Sánchez después de este escándalo de corrupción, teniendo en cuenta que la investigación del "caso Koldo" está en sus inicios y podría haber más nombres del PSOE y del propio Gobierno implicados en la trama.

A estos partidos que apoyan al Gobierno, el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, les recordó que seguir apoyando a Sánchez significa contribuir a tapar la corrupción. "Es el momento de que nos retratemos, a sus socios se les acaban las excusas, si siguen al lado de Sánchez serán sus cómplices y sus encubridores", avisó Feijóo en el auditorio Carranque de Málaga, ciudad escogida para cerrar su campaña a la presidencia del partido por ser la que más avales le ha proporcionado.

Tras el relevador informe de la UCO sobre el cobro de comisiones por parte de altos cargos socialistas, Feijóo se erigió como la única alternativa para la regeneración democrática de las instituciones. "No todos los políticos somos iguales", insistió el popular tras recordar que ha estado 30 años en política, 13 de ellos como presidente de Galicia, y otros tantos al frente de los organismos más importantes del Estado durante la presidencia de José María Aznar y "nunca nadie de mi gobierno ni de mi equipo ha estado imputado por corrupción". "A mí me escandaliza esta corrupción como ciudadano y me repugna como político, porque el político o es honesto o es un trincón y aquel que trinca va a la calle y no cabe en el PP mientras yo sea presidente del partido", apostilló Feijóo.

El presidente del Partido Popular acusó a Pedro Sánchez de saber todo lo que ocurría entre Koldo,Ábalos y Cerdán y de "mirar hacía otro lado". "Sánchez tiene que irse por cómplice y mentiroso, el Gobierno está acorralado, que devuelvan lo robado, que paguen y que dimitan", agregó ante el auditorio malagueño, entre quienes se encontraba el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

El presidente popular cerró su intervención prometiendo "dignidad" y regeneración democrática si llega a la presidencia del Gobierno. "Esto no puede volver a ocurrir, donde ellos han colocado en la dirección a personajes sórdidos de telenovelas yo endureceré los requisitos para acceder a los altos cargos de la administración y a las asesorías de los gabinetes. También me comprometo a reducir a la mitad los asesores y los ministerios", anunció.