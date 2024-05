Olga Sánchez: "Las pensiones no pueden depender sólo de la cobetura pública"

Con ocasión de la entrega en Sevilla del Premio Fernando Lara de Novela, que cuenta con el patrocinio de AXA, la consejera delegada del grupo asegurador, Olga Sánchez, analizó la importancia de la colaboración público-privada para la sostenibilidad de las pensiones y del servicio público de salud.

El grupo AXA es el octavo asegurador en Andalucía, con un volumen de primas de 323 millones el año pasado. ¿Cuáles son las perspectivas del grupo en la comunidad?

Hemos iniciado un plan estratégico 24-26 y la ambición es la aceleración de crecimiento sostenible. Evidentemente, Andalucía es una de las regiones con un gran potencial de crecimiento y estamos identificando cómo poder captarlo. Tenemos 323 millones de primas, pero una parte importante de ellas se centran en dos líneas de negocio: auto y vida. Tenemos otras líneas estratégicas, como es salud y «commercial lines» (la cobertura de los riesgos de las empresas). Ahí no estamos mal posicionados, pero hay área para el crecimiento. Pero sobre todo en salud, sabiendo que hay una gran dificultad para la prestación sanitaria en general en todo el país y en particular en Andalucía.

En Andalucía tenéis 15 millones de primas de salud. ¿Son los seguros privados necesarios para complementar la asistencia en la pública?

Siempre abogamos por un trabajo conjunto público-privado. Sí que se ha puesto de manifiesto a raíz del Covid la necesidad de tener una cobertura privada adicional a la Seguridad Social porque no solo en Andalucía, en el conjunto del país, se ha producido un aumento de la demanda asistencial y tenemos lo que tenemos en la Seguridad Social. Se ha notado un aumento de la concienciación y eso ha conllevado que las personas hayan comprado un producto de salud que sí creo necesario.

En el campo de la investigación, AXA ha invertido un millón de euros en una investigación del CABIMER de Sevilla, sobre el riesgo cardiovascular en mujeres durante la menopausia. ¿Por qué se eligió está iniciativa?

Es cierto que el momento de la menopausia supone cambios hormonales importantes, de los que no se ha hablado históricamente. Así que cuando el jurado científico eligió este proyecto no pude estar más a favor. No era consciente de que los riesgos cardiovasculares aumentan por la menopausia y todo lo que sea ayudar a la investigación para que tengamos capacidad para prevenir será siempre una de las líneas que promocionaremos.

AXA también ha querido poner el foco en la salud mental. Según un estudio del grupo sobre Salud y Bienestar, el 34% de los españoles tiene problemas de salud mental, un porcentaje que crecido tras la pandemia. ¿Cuáles pueden ser los motivos: se diagnostica más o es que vivimos peor?

No tengo respuesta para eso, pero lo preocupante no es tanto el dato en sí, si no la evolución. En 2022 estábamos en un 28% y dos años después, en un 34%. Vamos a peor. Pero también nos sentimos más seguros para hablar de temas que han sido tabú. Otro de los datos que me llamó la atención del estudio, que se hace anualmente para generar concienciación, es que el 27% de los españoles toma al menos una vez al mes ansiolíticos. Hay que reflexionar sobre las causas y tratarlas.

Otro de los retos a los que se enfrenta la sociedad es el envejecimiento de la población. Según una macroencuesta en la que participó AXA, casi la mitad de los españoles cree que desaparecerá el actual sistema de pensiones. ¿Cómo se va a sostener a un ejército de ancianos?

La colaboración pública-privada es la que tiene que funcionar. Tenemos un sistema de pensiones que bascula en tres pilares, no solo en la cobertura pública, ese es el pilar uno. El dos son las aportaciones realizadas a través de planes de pensiones de empresa, que el Gobierno ha querido empujar en los últimos años, pero la realidad es que no han terminado de despegar. Y, sin embargo, el pilar tres ha desaparecido, el ahorro, y para eso necesitas productos y que el Gobierno genere una concienciación sobre su importancia, para que las personas puedan tener una jubilación digna y sepan que no pueden depender única y exclusivamente de la cobertura pública y los planes de empresa.

El grupo AXA también está comprometido con el desarrollo de la cultura. ¿Es una de sus señas de identidad?

Efectivamente, la cultura es uno de los ejes estratégicos dentro de nuestra Responsabilidad Social Corporativa. El Premio Fernando Lara de Novela es una de las esponsorizaciones importantes en la que trabajamos en AXA, la otra es el museo del Prado. La cultura es importante para nosotros como grupo en el momento en el que creemos que es un elemento de cohesión de la sociedad.