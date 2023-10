Pilar Miranda lleva cien días con el bastón de mando de una ciudad que está sentando las bases para conseguir un modelo económico sostenible. Huelva ofrece muchas oportunidades para la generación de energías limpias, pero antes hay que «ordenar» un Ayuntamiento que había estado sumido en el caos.

Recientemente ha cumplido cien días en el gobierno de la ciudad. ¿Le ha dado tiempo a tomar el pulso al Ayuntamiento?

Han sido cien días muy intensos, apasionantes y sin descanso. Muy positivos. Hay que reactivar una capital que estaba dormida, ordenar una Administración que era un ejemplo de dejadez absoluta y demostrar a los onubenses que con trabajo y esfuerzo es posible construir una ciudad diferente, ambiciosa y con futuro. Venía de una Administración muy reglada y el choque ha sido grande. Cuando llegué a este Ayuntamiento había muchas cosas en precario y situaciones que no comparto para nada. Han sido días de trabajo intenso, no nos hemos cogido vacaciones. Nos hemos reunido mucho con los técnicos municipales, con otras administraciones, yendo mucho a la calle para revisar obras y viendo proyectos que estaban paralizados. Tenemos que sentar las bases de un modelo de gestión eficaz y ágil. Entendemos el trabajo en colaboración entre técnicos y políticos.

¿Qué se encontró?

Cuando llegué al Ayuntamiento los técnicos iban por un lado y los políticos por otro. Yo he estado 20 años de teniente de alcalde con Pedro Rodríguez y el Ayuntamiento no funcionaba de esta manera. Y en el Puerto tampoco. Hemos duplicado la celebración de las juntas de gobierno, que ahora son semanales y voy a todas. Luego tenemos reuniones con los concejales para tratar todos los temas y encuentros multiárea para analizar los proyectos en marcha. Queda muchísimo por hacer, pero somos ambiciosos, exigentes y críticos con nosotros mismos. Nuestro objetivo es recuperar todo el tiempo perdido para construir la ciudad que merecen todos los onubenses. Desde la época de la pandemia se paralizó el Ayuntamiento y se perdió el diálogo con los vecinos.

Ha instaurado el «despacho en la calle». ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los vecinos?

Nos trasladan muchos problemas de limpieza. En este sentido, hemos puesto en marcha un plan de choque. También problemas de ratas y cucarachas. Las obras se han hecho sin pensar en los ciudadanos. Hay zonas con solares abandonados gestionados por gorrillas. Entiendo que un político tiene que estar en contacto con los ciudadanos. No entiendo que haya dirigentes que se encierran en los despachos de espaldas a los vecinos. Los onubenses deben ser escuchados. En el Ayuntamiento recibimos a todos los colectivos, también vamos a visitar barrios y hemos instaurado el día de atención al ciudadano. También hemos decidido que cada barrio tendrá a un concejal de referencia. Hay que mirar a los ojos a los vecinos.

Diferentes agentes sociales, empresarios, sindicatos, la Universidad y el propio equipo de gobierno se han unido para reclamar las infraestructuras pendientes. ¿Cuáles son?

La primera moción que presentamos cuando llegamos al Ayuntamiento fue relativa a las infraestructuras, pidiendo unidad para equilibrar Huelva. Quisimos hacer una declaración institucional, pero un grupo político no estuvo de acuerdo. Entonces hicimos una concentración en la puerta del Ayuntamiento junto a sindicatos, empresarios y representantes de las administraciones. Hay que mejorar ya las conexiones ferroviarias. No puede ser que un tren se quede en mitad del campo cada dos por tres. Hay que poner trenes en condiciones y no los que no quiere nadie, junto a más servicios. Además, queremos la alta velocidad. Es necesario poner en marcha la línea Faro-Huelva-Sevilla. El Gobierno portugués estaba de acuerdo, no entiendo por qué no el español. También estamos dentro de la Red Transeuropea de Transporte. Europa tiene una serie de compromisos con Huelva al estar en la red, así que hay que poner en marcha esas conexiones ferroviarias para pasajeros y mercancías. Si no empezamos ya no vamos a llegar a tiempo. También tenemos problemas con las infraestructuras hidráulicas. Por ejemplo la presa de Alcolea, que resolvería los problemas de agua de la ciudad, la industria y la agricultura. También son necesarias las infraestructuras eléctricas. Junto a Maersk, hay cuatro empresas más que necesitan potencia eléctrica. También mejorar las conexiones por carretera.

¿Está dispuesta a ir a Madrid a reclamarlas al Gobierno?

Lo he dicho públicamente. En cuanto haya Gobierno, iré a Madrid con todo el que me quiera acompañar. Hay muchos representantes públicos que están dispuestos a hacerlo. El presidente de la Junta nos ha respaldado.

Qué no haya una buena conectividad por tren y que casi la única autovía que conecta la ciudad con el resto de Andalucía y España sea la A-49, ¿supone un lastre para el turismo?

Los es. La primera vez que hubo una reunión en España para impulsar el Corredor Atlántico fue en Huelva. Tuvimos que ir a buscar a los asistentes en coche. Estamos haciendo la Marina, ejecutando el proyecto puerto-ciudad y remodelando el muelle de Levante. En diciembre estarán terminados los pantalanes. ¿Nos imaginamos al dueño de un yate llegando en el autobús Huelva-Sevilla o en un tren que tarda una hora y media? Imposible. No lo podemos permitir. Iré a donde haga falta para acabar con el desequilibrio económico y de infraestructuras que soporta Huelva. Espero que en los Presupuestos Generales del Estado haya partidas para ir corrigiendo ese desequilibrio.

Sevilla y Málaga han anunciado que subirán la tarifa del agua. ¿Huelva también?

Vamos a bonificar a las familias y a los pequeños y medianos empresarios. En Huelva no hemos subido la factura del agua a las familias, pymes o autónomos. Sabemos que en otras ciudades se ha optado por hacerlo para compensar el encarecimiento de los costes energéticos. Sólo hemos revisado las tarifas de los grandes consumidores, empresas de gran tamaño y administraciones para incentivar el ahorro de agua. El Ayuntamiento se sube el agua a sí mismo, va a pagar más pero va a evitar que lo paguen los onubenses.

El Ministerio de Hacienda ha exigido al Ayuntamiento rebajar el último presupuesto por ser «irregular». ¿De qué manera se van a buscar ingresos extraordinarios?

A los dos días de llegar al Ayuntamiento nos vino un documento del Ministerio de Hacienda diciendo que el equipo de gobierno anterior había inflado el presupuesto y teníamos que bajarlo un 15%. Eso se hizo durante muchos años, era una observación y ahora viene un reparo que invalida el presupuesto. Contra el presupuesto en marcha no se podía hacer nada porque se había gastado ya el 85%. Hay dos soluciones: subir los impuestos y que los onubenses pagaran las trampas del anterior equipo de gobierno o trabajar para generar ingresos extraordinarios con los que justificar el presupuesto. Hemos optado por este segundo camino. Es el más duro para nosotros, supone más trabajo, pero es el más justo para los onubenses. Intentamos que vengan más inversores, como Maersk y otros para desarrollar zonas que urbanísticamente estaban paralizadas, como el Ensanche Sur o la zona de Montija. También trabajos financieros para mejorar las cuentas y ahorrar dinero. Son 28 o 30 millones de euros que hay que rebajar y al final lo pagan los ciudadanos. Deberían haber sido más exigentes con el equipo de gobierno anterior.

Maersk invertirá 900 millones en una planta de metanol verde en el puerto de Huelva. ¿Qué va a suponer para la ciudad?

Va a suponer que podamos ser la ciudad verde del sur de Europa, dentro de una tercera revolución industrial sostenible. Va a suponer mucho empleo de calidad, también que venga gente a vivir a Huelva. Incluso podríamos llegar a los ansiados 150.000 habitantes que nos darían más inversiones por parte de Europa y del Gobierno de España. Asumimos la reforma urbanística puerto-ciudad y los desarrollos del Ensanche Sur y Montija, que van a suponer un revulsivo. Un barómetro económico nos decía que Huelva es la provincia con más posibilidades de Andalucía. Huelva es la ciudad más antigua de Occidente, los fenicios se instalaron aquí porque ya estaban los tartessos, desde aquí se descubre América, tiene una influencia inglesa grandísima, Huelva tiene los mejores pescados y mariscos, también el jamón, los frutos rojos, el choco... Tenemos un paraje natural, Marismas del Odiel, maravilloso. Una playa en Huelva capital, con bandera azul, que es paradisíaca. Los mejores atardeceres del mundo, somos cuna del fandango... Si tenemos tanto nadie puede entender que no estemos los primeros de la fila. Además, tenemos el segundo parque industrial más importante de España y el primero de Andalucía. Nadie puede imaginarse que Huelva se quede estancada.

¿Cómo abona el terreno el Ayuntamiento para que Huelva sea un referente industrial?

Estamos poniendo una alfombra roja a los inversores, lo mismo que hacíamos en el Puerto. El Puerto funciona bien porque hace bonificaciones, se trata a los empresarios estupendamente y se agilizan trámites. Apostamos por un modelo de gestión eficaz, ágil y simplificado. El empresario quiere que no se le suban los impuestos, que haya bonificaciones y que la Administración no estorbe. La Junta nos ha enseñado el camino y vamos a replicar ese modelo. Tenemos además el reto de la digitalización. En Málaga lo hicieron, me miro en Málaga. Allí se pusieron de acuerdo todas las administraciones.

¿Cuándo será una realidad el Museo de Bellas Artes en el edificio del Banco de España?

Se paralizó porque encontraron restos arqueológicos. He preguntado a la delegada y me dice que va lo más rápido posible. Desde el Ayuntamiento brindamos toda la ayuda que sea necesaria.

El Materno-Infantil también es un equipamiento muy demandado. ¿Cuándo dará servicio a los onubenses?

Va a estar muy pronto. La Junta es la que marca los tiempos.