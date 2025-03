Podemos Andalucía se une a la petición de elecciones generales anticipadas

La última sesión de control en el Parlamento transcurrió con cierto ambiente preelectoral en Andalucía. Días después, con la certeza de que el Gobierno central no presentará Presupuestos, la pelota del adelanto se sitúa claramente en las Cortes Generales. Incluso desde los partidos de izquierda que conforman Sumar en la comunidad, caso de Podemos, hacen suyo el argumento esgrimido por el PP para la petición de una llamada a las urnas. Vox, de su lado, también pide un adelanto, bajo alegando que lo que «más perjudica a Andalucía es que Sánchez y Montero estén en La Moncloa».

El parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez debería presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), para su posterior debate en el Congreso, aunque no tenga asegurados previamente los apoyos necesarios para su aprobación en la Cámara baja, recogió Ep. El representante de Por Andalucía por la facción de Podemos señaló al respecto que «somos partidarios de que en un Estado democrático de derecho, donde hay Constitución y unas normas, hay que respetar esas normas» y «entendemos que (el Presupuesto) tiene que entrar en el Congreso y tiene que haber debate». Delgado indicó que si el Gobierno argumenta que no lleva los Presupuestos a las Cortes «porque no hay apoyo» suficiente para su aprobación, «entonces no lleve ninguna ley porque tampoco tiene asegurados esos apoyos» y, «por esa regla de tres», que convoque «elecciones y que la gente vuelva a opinar otra vez». «Somos partidarios de que esos Presupuestos se presenten, se debatan, y que lo que los representantes de la ciudadanía» en el Congreso hagan lo que «crean conveniente», defendió. El diputado de Podemos indicó que los Presupuestos «pueden salir o no, pero, en principio, deberían presentarse». Delgado añadió que, una vez que se presentaran, habría que ver si son «beneficiosos para Andalucía o no», pero que en todo caso «tienen que presentar, por respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a las normas que nos hemos puesto entre todos».

El PP-A calificó como «escandaloso» lo que está ocurriendo con los Presupuestos y solicitó que se convoquen elecciones generales si el Gobierno de Pedro Sánchez no consigue los apoyos necesarios para aprobarlos.

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, recordó que cuando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno no pudo sacar adelante los presupuestos de la comunidad de 2022, por no contar con apoyos suficientes en la Cámara, el presidente de la Junta convocó elecciones autonómicas, mientras que el Ejecutivo central ya va por el tercer año «desde las elecciones y todavía no ha llevado unos PGE al Congreso de los Diputados». «Y lo último que nos ha dicho ya es el remate y es que eso es una pérdida de tiempo», criticó Martín. Toni Martín censuró que Pedro Sánchez, desde que es presidente del Gobierno, se está «riendo de las funciones de las Cortes Generales». El PSOE-A respondió que Moreno no tiene «credibilidad» para criticar la prórroga de un Presupuesto que es «mejor» que los suyos.