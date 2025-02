La Policía Adscrita de Andalucía ampliará la plantilla tras seis años de retraso

Después de reiteradas peticiones por parte del Gobienro andañuz, finalmente, la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior han firmado este jueves un convenio para incorporar a la Policía Adscrita de Andalucía 270 nuevos agentes en los próximos cuatro años, hasta alcanzar en 2029 los 632 efectivos. El convenio, que renueva otros anteriores con años de retraso, prevé la incorporación en 2025 de 120 agentes, a los que se irán sumando 50 anuales hasta alcanzar la cifra prevista.

Andalucía lleva desde 2019 exigiendo al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que dote de los efectivos necesarios a la Unidad de Policía Adscrita. A diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía no cuenta con una policía autonómica. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permite a aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos recojan la posibilidad de crear Cuerpos de Policía propios y no hicieran unos de tal competencia, la posibilidad de adscribir una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía . Y eso es lo que hizo la comunidad el 21 de Diciembre de 1992 un Acuerdo Administrativo de Colaboración en Material Policial con el Ministerio del Interior. Por tanto, cualquier dotación depende del Gobierno de España.

En enero de este año, y tras cuatro años de peticiones vía carta, Marlaska instó a los consejeros de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana, las cuatro gobernadas por el PP, a la renovación de los convenios sobre Unidades Adscritas de Policía Nacional y asumir el coste de la mitad de esta. Andalucía aceptó su propuesta y hoy, finalmate, se ha firmado.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía, Antonio Sanz, han firmado este acuerdo que, en palabras del segundo, atiende “por fin una reivindicación histórica” de Andalucía, que desde hace años tenía la plantilla de esta unidad al 50%.

El anterior convenio se firmó en 2010 y en 2013 se unieron los últimos policías a esta Unidad, que actualmente solo contaba con 362 agentes.

El secretario de Estado ha explicado el retraso en la renovación del convenio en dos motivos: "el primero, que se trata de un convenio de carácter muy complejo por el contenido económico y también por otras cuestiones; y luego que también se necesitaba el marco idóneo" de aumento del número total de policías en el país.

Con "marco idóneo" Rafael Pérez se refería, de este modo, al incremento del número de policías totales, para poder ceder algunos a la Unidad Adscrita.

Este incremento de efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad, se traduce "en que hemos alcanzado en todo el territorio los 156.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil", ha añadido.

Y ha concretado que, en Andalucía "estamos ya muy cerca de los 30.000 efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil; concretamente de Policía Nacional, más de 12.000, y de Guardia Civil, más de 16.000".

La Junta de Andalucía asume la mitad de las retribuciones de los funcionarios que trabajen en la Unidad Adscrita, que comprenden tanto el sueldo base y las pagas extras como todos los complementos salariales, incluyendo los de destino, específico, territorialidad y productividad.

"Agradezco al ministerio, al Ministro y al secretario de Estado, y a todos los equipos que hemos intervenido, que hayamos hecho posible este acuerdo que califico de histórico, porque son casi 6 años de negociación que no ha sido fácil", ha señalado el consejero.