La posible entrada en prisión de Griñán se pospone hasta después de las elecciones

Si José Antonio Griñán entra o no en prisión, se sabrá después de las elecciones municipales del próximo domingo. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido una providencia por la que da al Ministerio Fiscal y a la acusación particular (ejercida por el Partido Popular) tres días para que se pronuncien sobre el nuevo informe médico forense emitido por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, y que ya está en manos de la Audiencia. Este reconocimiento sobre el estado de salud del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado a seis años y un día de cárcel por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos es clave para valorar si puede entrar en la cárcel pese a su enfermedad.

Así se recoge en la resolución emitida por la Audiencia con fecha 24 de mayo y consultada por Europa Press después de que el pasado jueves 18 de mayo Griñán acudiera al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, en los juzgados del Prado de San Sebastián, para el nuevo informe forense al objeto de dilucidar si puede continuar en prisión el tratamiento médico que sigue por el cáncer de próstata que padece.

Hay que recordar que a su llegada a la sede judicial, José Antonio Griñán manifestaba que "las enfermedades son privadas", extremo que indicaba debe ser "respetado". "Uno debe mantener la confidencialidad de las enfermedades y hay que saber respetarlas", señalaba.

Merced a la nueva documentación aportada por la representación de Griñán, según la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, "se desprende que ha concluido el tratamiento de radioterapia", toda vez que el pasado mes de enero, el tribunal aplazaba a la finalización de dichas sesiones su decisión sobre el ingreso o no en prisión del inculpado, ante el cáncer de próstata alegado por el mismo.

Igualmente, el Tribunal Constitucional (TC) también pospuso la deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos presentados por los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el 'caso ERE', hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Por tanto, la semana que viene será clave para el futuro inminente del ex presidente andaluz.