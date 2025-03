El presidente de la Diputación de Málaga acusa de "indolencia" a Sánchez y a Puente ante los problemas de movilidad en la provincia

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "indolencia ante el problema de la movilidad en la provincia que, en su opinión, "no tiene límites".

En este sentido se ha pronunciado Salado a raíz del accidente que ha tenido lugar este miércoles por la mañana en la A-7 en el túnel de Cerrado de Calderón y que está provocando grandes retenciones en la zona con afecciones a trabajadores que se desplazan desde la zona oriental de la provincia hacia la capital.

"La indolencia del ministro Puente y del presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, porque también es tan culpable como el ministro con el problema de la movilidad en la provincia de Málaga no tiene límites. No tenemos respuestas a las soluciones urgentes que necesitamos para no sufrir lo que estamos sufriendo en el día de hoy", ha asegurado.

En este sentido, el también alcalde de Rincón de la Victoria ha narrado su experiencia en primera persona, toda vez que este jueves debería presidir el pleno de la Diputación provincial previsto a las 9.00 horas, y que finalmente ha comenzado pasadas las 11.00 horas: "Yo he salido de mi casa a las ocho menos cuarto y en este momento, son las diez y media, estoy entrando en el túnel del Cerrado de Calderón. Es decir, esto es una tortura para todos los malagueños, para todos los ciudadanos de la provincia. Pérdida de horas de trabajo, necesidad médica, de vuelos, tardanza en la entrada del colegio, etcétera, etcétera", ha asegurado.

"Esto es una imagen desastrosa para la provincia de Málaga y, sobre todo, para la salud mental de los ciudadanos de la provincia. Así que queremos respuesta rápida: carril reversible", ha expuesto Salado, que también ha lamentado que tras la situación de derrumbe que imposibilita el tráfico en la A-397 entre San Pedro y Ronda no se haya liberalizado el peaje de las autopistas que hay en la provincia.

"Yo creo que hay una clara estrategia del Gobierno de España de asfixiar a la provincia de Málaga por tintes claramente políticos. Y lo que hemos vivido hoy es indescriptible. Los malagueños no se merecen este trato del Gobierno de España y nosotros seguiremos denunciando esto porque es intolerable", ha concluido.