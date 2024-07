El presidente del PSOE andaluz arremete contra Susana Díaz por aceptar del PP el nombramiento de HIja Predilecta de Triana

Se acerca la Velá de Triana, una ocasión para la convivencia y para aparcar las diferencias políticas. Cada año el Ayuntamiento de Sevilla distingue a personalidades y entidades que han destacado por su contribución al barrio. La máxima distinción, la de Hija Predilecta, recaerá este año sobre Susana Díaz, senadora socialista y ex presidenta de la Junta de Andalucía. Así lo ha decidido el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, que no ha tenido reparos en distinguirla pese a su militancia socialista. Cabe recordar que Díaz siempre ha llevado muy a gala su condición de trianera, de hecho sigue residiendo en este popular barrio sevillano.

"Triana tenía una deuda con Susana Díaz que vamos a saldar en la próxima Velá. Sus méritos están más que justificados después de una vida dedicada al servicio público y a trabajar por el bien de los ciudadanos. Con mucho cariño la nombraremos Hija Predilecta de Triana", apuntó hace unos días el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la red social X.

La ex presidenta de Andalucía aceptó encantada el nombramiento del Ejecutivo popular de Sanz y así lo expresó en las redes sociales: «Me ha hecho mucha ilusión y me siento muy feliz por este reconocimiento. Cuando me ha llamado el alcalde, @jlsanzalcalde, del primero que me he acordado ha sido de mi padre. ¡¡ Que feliz debe estar allá donde esté !!», manifestaba en dicha red social la expresidenta andaluz", publicó Susana Díaz.

Pero este reconocimiento a la ex presidenta andaluza por parte de los populares no ha sentado muy bien en el PSOE andaluz. El presidente del partido, Manuel Pezzi, ha atacado duramente a la senadora utilizando las redes sociales.

«Este alcalde de Sevilla, del PP de Moreno Bonilla, que te premia y te reconoce, es parte significativa de la gran cacería del PP en el caso ERE», una causa que «tú bien conoces, que ha desprestigiado ahora y durante todo tu mandato, al @psoedeandalucia», asegura Pezzi en su cuenta en la red social X, donde interpela directamente a la senadora socialista. Responde así a un mensaje de Díaz en el que muestra la alegría que ha sentido por este reconocimiento que viene de su propio barrio, que no había recibido en los ocho años que ha gobernado el PSOE el Consistorio hispalense.

"El que insulta gravemente, calumnia y acusa de delitos, sin prueba alguna, solo por hacer daño al @psoedeandalucia y a sus dirigentes, no me merece respeto alguno, ninguno. El PP de MBonilla, su organización política y sus responsables lo hacen a diario, tras anular las sentencias el Tribunal Constitucional, humillando de nuevo a todas y todos ellos, algunos con año y medio de cárcel y al @PSOE. En este contexto concreto me parece poco conveniente, aceptar un reconocimiento público ahora, de la mano de uno de sus dirigentes, con aplauso en primera fila de MBonilla, Sanz, Bendodo y demás", ha escrito Pezzi.