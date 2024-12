El presidente del TSJA llama a no poner en duda permanente a los jueces

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha llamado este lunes, especialmente a los responsables políticos, a "no poner siempre en tela de juicio" a los jueces ni "permanentemente en duda su correcto proceder", y ha pedido también a la clase judicial "lealtad y moderación institucional". Durante un desayuno informativo con los medios con motivo del fin de año, Del Río ha abogado por dejar de tensionar al Poder Judicial para "fortalecer" su independencia y no dañar su imagen.

"No podemos poner siempre en tela de juicio que los jueces no actúan sino por intereses ajenos a lo que es la estricta aplicación del Derecho. Creo que eso no es bueno, y mucho menos por parte de responsables políticos, poner permanentemente en duda su correcto proceder". El presidente del alto tribunal andaluz ha añadido que él siempre pide a los jueces "lealtad y moderación institucional", pero que al mismo tiempo también los responsables políticos no deben poner en duda la labor de la clase judicial.

La sociedad, ha dicho, "necesita creer en la justicia y en la separación de poderes", ha incidido Del Río, que se ha referido también a la "larga tarea" que tiene ahora por delante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para gestionar los nombramientos pendientes, una vez superada la crisis institucional por falta de acuerdo en la renovación de este órgano. A partir de ahora, ha añadido, el consejo tendrá también que "romper con esa imagen de polarización que en otros momentos ha podido haber y fortalecer la institución".

De cara al próximo año, ha resaltado especialmente los cambios que podrían originarse si se aprueba este mes de diciembre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que marcaría "un antes y un después" con las importantes reformas procesales, tecnológicas y de nueva organización judicial que conllevará. Lay ley, ha explicado, permitirá concentrar los partidos judiciales, de forma que ya no se hablará de los juzgados individualmente, sino de jurisdicciones y de tribunales según las jurisdicciones, lo que obligará a "un esfuerzo enorme" porque supone un cambio "radical" en cuanto a la organización judicial.

También conllevará una simplificación de procedimientos y pleitos con la introducción de fórmulas de consenso previo a cualquier tipo de demanda como la mediación intrajudicial, así como una mejor gestión de los recursos. Del Río ha dicho haber echado en falta más "valentía política" para haber concentrado por ejemplo a partidos judiciales limítrofes, una unificación sin pérdida de identidad que a su juicio sería "muy positivo".

Por otra parte, preguntado sobre los Juzgados de Violencia de Género y la necesaria dotación de recursos una vez asuman más competencias relacionadas con los delitos sexuales, ha opinado que esa ley "no ha sido bien pensada ni estudiada" porque, con la estructura actual, no pueden asumir más competencias en cuanto a instrucción y enjuiciamiento. Por último, con respecto a Granada, se ha congratulado por los últimos pasos dados, con la compra del edificio del Cubo de Caixabank por parte de la Junta, para la unificación de las sedes judiciales de esta ciudad, capital judicial de Andalucía.