Contra el privilegio cultural catalán: Andalucía exige un reparto justo de los fondos del Ministerio

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, recordó en la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada en Vitoria al ministro Ernest Urtasun la necesidad de un reparto equitativo de los fondos del Ministerio de Cultura tras conocerse que el Gobierno de España ha otorgado de nuevo 20 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona para la capitalidad cultural de la ciudad catalana, que se suma a los fondos ya entregados por la misma cantidad en 2021, 2022 y 2023 hasta sumar un total de 80 millones de euros.

«Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. En los últimos cuatro años, el Ministerio de Cultura ha inyectado un total de 80 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona para su reparto entre las instituciones culturales de la ciudad en aras de su ‘cocapitalidad cultural’. Es difícilmente comprensible que no se le ofrezca un trato similar no ya a una ciudad andaluza, sino al conjunto de Andalucía, que es la comunidad autónoma más poblada de España y que posee una oferta cultural y un patrimonio histórico de valores indiscutibles», señaló Del Pozo.

Asimismo, Patricia del Pozo expresó al ministro Urtasun «la voluntad de diálogo y colaboración del Gobierno andaluz para abordar algunos proyectos ya inaplazables en torno a instituciones de titularidad estatal y gestión autonómica que demandan una pronta respuesta». Entre ellas, destacan las ampliaciones del Museo de Bellas Artes de Sevilla y del Museo de Cádiz e intervenciones en el Arqueológico de Granada y el Bellas Artes de Córdoba, entre otros, además de dar respuesta a las necesidades de los archivos y las bibliotecas.

En el transcurso de la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial que ha tenido lugar en el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Artium) de Vitoria, la consejera Del Pozo también indicó que «el Ministerio de Cultura invirtió en 2023 casi 14 millones de euros en la adquisición de bienes culturales para las colecciones públicas de 26 instituciones, la mayoría museos de titularidad estatal de gestión directa. En total, se llevaron a cabo más de 200 operaciones de compra en favor del patrimonio público, pero ninguna de ellas para museos gestionados por la comunidad autónoma de Andalucía».

De igual modo, la consejera de Cultura y Deporte reclamó una representación equitativa de todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, en los comités de expertos encargados de valorar las solicitudes de ayuda del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ya que «las propuestas andaluzas nunca son seleccionadas, mientras que otras comunidades autónomas tienen una sobrerrepresentación con relación al resto. Ocurre así que entre los 14 vocales que forman la citada comisión no hay ningún representante andaluz».

Patricia del Pozo instó al Ministerio de Cultura a promover una acción conjunta para la conmemoración del centenario de la Generación del 27 que esté «a la altura de uno de los momentos más luminosos de la cultura española en el siglo XX, en el que Andalucía tuvo un destacado protagonismo». El Gobierno andaluz ya está trabajando en un ambicioso programa.