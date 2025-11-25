Las provincias que alcanzarán las temperaturas más bajas en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Andalucía cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas y probables en las sierras Béticas, aunque con tendencia a abrirse claros a partir de mediodía.

Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, registrándose las mínimas al final del día, según el pronóstico de la Aemet.

Granada, con 5 grados, y Córdoba, con 6, registrarán las mínimas más bajas. La temperatura máxima se registrará en Almería (21 grados), seguida de Málaga, con 20 grados previstos.

Los vientos soplarán de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral y las sierras del tercio oriental, con rachas muy fuertes durante la madrugada.

Durante la segunda mitad del día, los vientos tenderán a soplar de componente norte.