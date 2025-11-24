Así será mañana la demolición de la torre del hospital 12 de Octubre de Madrid

El Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid inicia mañana la demolición de la torre de 18 plantas de la Residencia General, dentro de la Fase 2 de su Proyecto Integral de Renovación de Infraestructuras que avanza a muy buen ritmo. La huella liberada a nivel de suelo dará paso a una gran área de jardines y zonas verdes que podrá ser disfrutada por pacientes, familiares, profesionales y ciudadanos de Madrid. Estos amplios jardines se unirán con otros parques de gran extensión ya existentes en el entorno, muy próximos al recinto hospitalario, rompiendo barreras visuales y dando lugar a un enclave natural que unirá el campus del 12 de Octubre con estas zonas de recreo al aire libre.

El trabajo que comenzará mañana va a ser realizado por la máquina de demolición de mayor tamaño existente en España, dotada de una pluma que alcanza los 62 metros de altura, capaz de llegar a los pisos superiores de la torre. Para ello, ha sido necesario demoler edificios más pequeños que la rodeaban, trabajos que ya se han llevado a cabo. Este es un momento histórico para el 12 de Octubre y para la ciudad de Madrid, ya que la torre de la Residencia General ha formado parte de la silueta del Hospital y el horizonte urbano de la ciudad de Madrid durante 52 años.