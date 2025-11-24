Evita el delineador blanco para hacer más grandes los ojos: el color que debes usar en su lugar

A veces seguimos consejos de maquillaje que parecen funcionar para todo el mundo: el pintalabios rojo que “favorece a cualquiera”, el rímel negro que “abre la mirada” o las cejas perfectamente peinadas que prometen armonizar cualquier rostro. Pero la realidad es que cada cara es distinta. La forma, la luz natural que refleja la piel, el tono, los matices… todo cambia. Igual que a algunas personas les queda espectacular un labial rojo intenso, otras brillan más con un brillo nude.

Lo mismo ocurre con el maquillaje para los ojos, hay quienes resaltan más su mirada con una máscara de pestañas marrón o con un eyeliner en color azul. Los delineadores no iban a ser la excepción, aunque existe la creencia de que el color blanco hace lucir unos ojos más grandes, la realidad dice algo más. Según la experta en belleza Rose Siard, existe otro color que puede abrir la mirada de forma aún más natural que el clásico blanco.

Por qué el delineador blanco ya no es el único “todoterreno” para agrandar los ojos

Durante años, la regla era clara: delineador negro para un efecto intenso y ahumado, y delineador blanco para que los ojos parecieran más grandes y despiertos. Y sí, funciona: el blanco en la línea de agua amplía visualmente el área del ojo, ilumina y capta la luz.

Pero Rose Siard ha demostrado que otro tono puede ofrecer un resultado más suave, más armónico y, sobre todo, más natural: el verde clarísimo.

Las noches de insomnio, el estrés o la retención de líquidos pueden hacer que los ojos amanezcan cansados e hinchados. Hay quienes recuren a parches descongestionantes o a herramientas como el gua sha, pero los lápices delineadores siguen siendo uno de los trucos más rápidos para levantar la mirada. Y ahí es donde entra el verde.

El delineador verde: el nuevo secreto para ojos más grandes y despiertos

El truco de Rose Siard se basa en la corrección del color, una técnica muy conocida en el mundo del corrector: tonos verdes para neutralizar rojeces, naranjas para disimular ojeras azuladas, etc.

Lo que ella hace es trasladar esta teoría directamente a la línea de agua. Usando un verde muy suave, casi pastel, neutraliza mágicamente las rojeces naturales del interior del párpado, lo que genera un efecto luminoso parecido al del delineador blanco, pero con un resultado más equilibrado y realista.

Después, difumina un poco más de ese verde clarito alrededor de los ojos con una brocha pequeña, suavizando aún más las zonas irritadas y logrando un acabado fresco y despierto.

¿Cuándo elegir delineador blanco y cuándo elegir verde?

Siard lo explica así: "El delineador verde logra un efecto natural, limpio y suave. Es ideal para el día a día y para quienes tienen rojeces en la línea de agua, ya que las neutraliza sin que el color destaque demasiado. El delineador blanco, en cambio, sigue siendo perfecto cuando se busca un look llamativo, brillante o un contraste fuerte con un maquillaje de ojos oscuro. Es luminoso, dramático y funciona especialmente en sesiones de fotos o maquillajes más elaborados".

Es decir, el verde para la naturalidad y el blanco para el impacto.

La clave está en tener ambos tonos a mano para adaptarlos al look, al estado de tu piel y al efecto que quieras lograr. Al final, el mejor maquillaje no es el que funciona “para todo el mundo”, sino el que funciona para ti.