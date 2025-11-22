Sam Udotong, cofundador de Fireflies: "Cobrábamos 100 dólares al mes por una IA que, en realidad, solo eran dos tipos sobreviviendo a base de pizza"

Imagina contratar una herramienta de IA para transcribir reuniones laboral y que realmente no haya ninguna IA, sino solo dos tipos con poco dinero y mucho ingenio (o cara dura, según se quiera ver). No es ciencia ficción ni la sinopsis de una comedia de Seth Rogen, sino los inicios de Fireflies.

A poco más de un mes para 2026, Fireflies resulta muy popular en el sector empresarial. Es una de las herramientas para transcribir reuniones más usadas, y una empresa valorada en 1 billón de dólares. Sin embargo, cuando nació, las traducciones las hacían sus creadores, mano a mano, tal y como ha desvelado uno de ellos en LinkedIn.

Dos jóvenes precarios disfrazados de IA

"Cobrábamos 100 dólares al mes por una IA que, en realidad, solo eran dos tipos sobreviviendo a base de pizza". Así comienza la confesión de Sam Udotong, cofundador y CTO de Fireflies, una popular IA empresarial para transcribir reuniones.

Según detalla el ahora empresario de éxito, la historia de Fireflies.ai no fue coser y cantar. Sobrevivían con un puñado de dólares al mes y malvivían en cualquier lugar que pudiesen pagar con sus precarios ingresos. La típica historia de motivación hollywoodiense, pero esta vez de verdad.

"Les decíamos a nuestros clientes que "había una IA que se uniría a la reunión". En realidad solo éramos mi confundador y yo entrando en la reunión, sentados allí en silencio y tomando notas a mano" declara. "Enviábamos las notas 10 minutos más tarde" apostilla.

Sin embargo, todo cambió en 2017. "Después de tomar notas en más de 100 reuniones (y quedarnos dormidos en muchas), finalmente pudimos ganar suficiente dinero para pagar los 750 dólares al mes de alquiler de una pequeña sala de estar en San Francisco. Desde entonces, la seguridad, la privacidad y la protección de datos se convirtieron en la base de todo lo que construimos" continúa.

Firefliees transcribe apuntes en reuniones empresariales Fireflies

Udotong también comenta que la creación de Fireflies supuso la séptima vez que él y Krish Ramineni, el otro cofundador y compañero de negocios del CTO, intentaban montar una empresa de éxito. De hecho, la primera idea (luego vendrían 5 más hasta la compañía de transcripción) era una empresa de entrega de comida rápida por pagos mediante criptomonedas.