¿Qué santo se celebra hoy, 25 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral católico es una tradición que asigna cada día del año a la conmemoración de uno o más santos o beatos reconocidos por la Iglesia Católica. Esta práctica tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, cuando se comenzó a venerar a los mártires en el aniversario de su muerte, considerado su "dies natalis" o "día de nacimiento" al cielo.

Con el tiempo, el santoral se expandió para incluir no solo a mártires, sino también a confesores, vírgenes y otros fieles que, sin haber sufrido martirio, llevaron vidas ejemplares de santidad. Esta ampliación reflejaba.

¿Qué santos se celebran hoy, martes 25 de noviembre?

San Adelardo

San Alano

San Dubricio

Santa Catalina de Alejandría

Santa Catalina de Alejandría es una de las santas más veneradas. Reconocida por su sabiduría y valentía, es considerada patrona de filósofos, estudiantes y diversas profesiones relacionadas con las ruedas, debido a los instrumentos de su martirio. Según la tradición, Catalina nació alrededor del año 290 en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia noble. Su conversión al cristianismo se atribuye a una visión de la Virgen María y el Niño Jesús.

Durante el reinado del emperador Majencio, conocido por su persecución a los cristianos, Catalina se presentó ante él para reprocharle su crueldad y la adoración a dioses paganos. El emperador, sorprendido por su audacia y elocuencia, convocó a 50 filósofos y oradores para debatir con ella, con la esperanza de refutar sus argumentos. Sin embargo, Catalina no solo prevaleció en el debate, sino que logró convertir al cristianismo a varios de sus oponentes.

Majencio ordenó que Catalina fuera sometida a torturas. Se dice que fue encarcelada y azotada, pero su fe permaneció inquebrantable. El emperador intentó seducirla con promesas de matrimonio y riquezas, pero ella rechazó todas sus ofertas, declarando que ya estaba desposada con Cristo.

Como castigo final, Majencio ordenó que Catalina fuera ejecutada en una rueda con púas, conocida como "rueda de Catalina". Sin embargo, según la leyenda, al tocarla, el instrumento de tortura se destruyó milagrosamente. Finalmente, fue decapitada, y se dice que de su cuello brotó leche en lugar de sangre, simbolizando su pureza y santidad.