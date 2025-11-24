La Guardia Civil investiga a tres personas por usar fraudulentamente la denominación de origen "Pimentón de la Vera"

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, han investigado a tres personas por su supuesta implicación en delitos contra la propiedad industrial, por el uso fraudulento de la D.O.P. “Pimentón de La Vera”.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de julio, tras realizar un exhaustivo rastreo y monitorización en internet, a través de redes sociales y páginas web de industrias lácteas y sus derivados; se comprobó que algunas de ellas ofertaban quesos en cuya etiqueta, y en la descripción de referencia del producto, figuraba la inscripción “Pimentón de la Vera”.

Fruto de estas indagaciones, se detectó el uso no autorizado del distintivo D.O.P. “Pimentón de la Vera” en varias industrias lácteas, concretamente, se identificaron quesos de cabra cuyo revestimiento exterior se encontraba impregnado con pimentón, un ingrediente utilizado tradicionalmente en el queso para su conservación y estética, así como para conferirle un sabor característico. Sin embargo, y a pesar del uso que estas empresas hacían de la mención: D.O.P. “Pimentón de La Vera”, no figuraban adheridas al consejo regulador de mencionada denominación de origen protegida.

En los meses posteriores, se intensificaron las inspecciones en comercios y tiendas de la comarca de La Vera que pudieran vender estos productos, con el objetivo de verificar que los quesos etiquetados. Como resultado de las diligencias practicadas por el SEPRONA, se ha procedido a la investigación de tres personas, responsables de las empresas fabricantes de quesos, por su supuesta implicación en de un delito contra la propiedad industrial al detectarse el uso de la marca sin autorización del consejo regulador de la denominación de origen protegida.