El té «ready to drink» que crece un 10,2% al calor de Andalucía

Hasta los años 90 del siglo pasado, el consumo de té frío lo veíamos sólo en las películas americanas. No era costumbre en España preparar jarras de este producto y conservarlas en el frigorífico para acompañar los aperitivos o las comidas. Fue en 1993 cuando Coca-Cola creó el té enlatado, extendiéndose esta bebida tan versátil y refrescante. Ahora, la compañía está inmersa en el lanzamiento de Fuzetea y los resultados no pueden ser más prometedores. Tan sólo en Andalucía este té «ready to drink» creció un 10,2% en los primeros meses de 2025, aunque en volumen alcanzó un 12,6% más en comparación con el mismo periodo de 2024.

Estos datos «suponen una oportunidad para desestacionalizar el consumo de este producto más allá del verano, ofreciendo variedades y formatos que ayuden a desarrollar las ocasiones de consumo clave», aseguró Javier Murga, category manager de Fuzetea en Coca-Cola Europacific Partners, quien hizo balance de la producción y comercialización del producto en la factoría de Sevilla, acompañado por la directora de la planta, María Chacón.

El objetivo, según Murga, es duplicar el valor de Fuzetea de cara a 2030. Todo ello a través de dos estrategias. De un lado, el desarrollo de ocasiones de consumo, como son las comidas –dentro y fuera del hogar–, el «snacking» o momentos de relax. De otro lado, la innovación, a través de nuevos sabores, variedades y envases. «Iremos en línea con las nuevas tendencias del consumidor, enfocadas al bienestar y la naturalidad», explicó Murga. Precisamente, el 82% de los consumidores actuales busca opciones saludables en este tipo de bebidas.

Javier Murga, category manager de Fuzetea en Coca-Cola Europacific Partners EP EP

Siguiendo las demandas del mercado, Fuzetea apuesta por la variedad de sabores, bajos en calorías o sin azúcar. La marca cuenta con té verde-maracuyá, el sabor con más crecimiento en la categoría, y mango-piña, pensado para el mercado canario pero que en mayo de este año dará el salto a la península y Baleares, ampliando así la oferta a todo el territorio español.

En relación al perfil del consumidor, el producto está enfocado a los jóvenes adultos de entre 18 y 34 años que «aspiran a vivir la vida al máximo, tanto de manera individual como social, viajando, explorando y buscando la naturalidad», subrayó Murga. Un grupo al que la compañía denomina «apasionados de la vida», por lo que ofrece «momentos de liberación y de pausa para refrescar sus vidas, aumentando la incidencia en el consumo».

Coca-Cola ha diseñado una estrategia comercial centrada en el impulso de la marca Fuzetea. Para los canales de Horeca y Conveniencia, con una gran capilaridad en España, más de 360 equipos comerciales se han puesto en marcha llegando a 19.600 clientes en los primeros meses del año. En la zona de Andalucía, un total de 117 equipos han implementado estas activaciones en más de 4.000 clientes. En este sentido, la marca ofrecerá a sus clientes 30.000 kits de activación y cerca de 8.000 sombrillas para vestir sus terrazas. En Restauración Organizada y Alimentación Moderna, la marca está presente en las principales cadenas españolas. Igualmente, se está haciendo una fuerte apuesta online, impulsando espacios de «Retail Media» para fomentar pruebas de producto.

Tal y como aseguró Murga, Fuzetea es una marca global «pero también es muy de aquí porque se fabrica aquí». Precisamente, la producción de esta bebida tiene un papel importante en la fábrica sevillana. Se envasa en cuatro de sus doce líneas, con cinco formatos diferentes: lata, PET de un litro, de 1,5 litros, vidrio retornable y Bag in Box. En esta fábrica trabajan 579 empleados y se producen de media 11.000 litros a la hora de Fuzetea en su formato icónico de vidrio retornable.

«Para el lanzamiento de Fuzetea sabor original ha sido clave la coordinación de todas las áreas del departamento de ‘Supply Chain’. Todo ello para asegurar la flexibilidad en la planificación de la producción y así adaptarla a los cambios en la demanda comercial en este proceso de lanzamiento», explicó la directora de la fábrica. Junto a ello, Chacón se mostró satisfecha con la aceptación que está teniendo el producto en España en lo que llevamos de año «tanto por parte de nuestros consumidores como de los clientes». «Tenemos el convencimiento de que al ampliar la oferta disponible conseguiremos impulsar todavía más el crecimiento de la categoría», subrayó Chacón.