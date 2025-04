Rebrote de sarampión: Málaga y Huelva vacunarán antes a los niños

El sarampión es una enfermedad infecciosa, aguda y altamente contagiosa que se transmite a través de las gotas de saliva que la persona infectada expulsa al hablar o toser. Los síntomas iniciales son la tos, la fiebre, los ojos rojos y, a los cuatro días, suele aparecer el característico sarpullido cutáneo. El sarampión puede llegar a ser muy grave, causando encefalistis (uno de cada 1.000) que puede llevar a ser mortal.

España está libre de sarampión desde 2017 gracias su alta cobertura de vacunación, que supera el 95% en la comunidad andaluza. Pero, desde el 2024, el contexto internacional, con graves epidemias en Marruecos y Rumanía, ha provocando que el Miniterio de Sanidad vuelva a activar la vigilancia sobre esta enfermedad, teniendo en cuenta, además, la aparición de brotes numerosos en algunas comunidades.

En Andalucía, en lo que va de año se han notificado 49 casos, la inmensa mayoría de ellos no importados y en las provincias de Málaga y Huelva, por lo que desde la Consejería de Salud se ha decidido adelantar la segunda dosis de la vacuna a los niños en vez de a los 3 años como hasta ahora, a los 15 meses, en aquellos municipios con brotes activos: Mijas, Fuengirola, zonas básicas de salud de Málaga capital con brotes, además de Gibraleón en la provincia onubense. Tras el anuncio, la consejera de Salud, Rocío Hernández, hizo «un llamamiento a la vacunación» no solo en los niños, también en personas adultas que no se hayan vacunado o no lo recuerden, de manera que «pueden acudir en esos municipios a los centros de salud donde se les administrará la vacuna».

«Desde Salud Pública estamos muy encima de esta cuestión porque sabemos que preocupa», esgrimió la consejera, tras recordar que es «una enfermedad altamente contagiosa».

En 2025 se han declarado hasta el momento actual siete brotes de sarampión confirmados de los que seis siguen activos: el primero fue el de una guardería de Fuengirola, con 10 casos, relacionado con un caso importado; el segundo se declaró en un instituto de Mijas, con seis casos y fuente de infección desconocida. El tercero se notificó en Gibraleón, con 10 casos, todos ellos trabajadoras marroquíes. El cuarto y el quinto brote se notificaron desde Málaga ciudad: uno en la Escuela de Aviación, con dos casos confirmados y uno dudoso, y el otro en una misma familia, con dos infectados. El último en comunicarse ha sido el de Moguer. Se trata de un brote familiar conformado por dos trabajadores de nacionalidad marroquí. En las provincias de Almería y Granada también se han notificado casos de sarampión, pero se trata de casos aislados que no se consideran brotes.

Respecto al perfil de los infectados, Salud informó que el 47% eran menores de 15 años y el 53% restantes adultos. De los 49 casos, 25 no estaban vacunados y 22 de ellos no pudieron certificar su situación vacunal. Sobre el origen de los casos, el 70% de ellos son infecciones locales y solo 13 son importados: 11 procedentes de Marruecos, uno de Bélgica y Uno de Dinamarca. Otros 11 son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (cinco casos del municipio de Málaga, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva y uno de Palos de la Frontera).

Desde Salud, además, reconocieron que siguen de cerca la epidemia de sarampión declarada en Marruecos, con más de 40.000 casos notificados y 150 muertes desde octubre desde 2023. Y también los brotes declarados en algunas zonas, sobre todo en esta época de primavera, teniendo en cuenta que el sarampión es un virus estacional. Por todo ello, avisan, es de esperar que aparezcan nuevos brotes en las próximas semanas y meses .