Sánchez-Garnica y Serrano, la literatura como «salvación»

Sevilla es una ciudad talismán para la ganadora del Premio Planeta 2024 Paloma Sánchez-Garnica. Fue en el Patio de la Montería del Real Alcázar donde se alzó en 2016 con el XXI Premio de Novela Fernando Lara, con su obra «Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido». La escritora volvió a la capital hispalense para presentar, en esta ocasión, su novela «Victoria», con la que acaba de ganar uno de los certámenes más prestigiosos de las letras españolas. La sede de la Fundación Cajasol acogió un encuentro con lectores en el que Sánchez-Garnica desgranó las claves de una historia sobre la fuerza del amor, la valentía y el sentido de la justicia, en una época marcada por la miseria de la posguerra, el odio racista y las persecuciones ideológicas de la Guerra Fría. El periodista Jesús Vigorra moderó el acto, en el que participó también la finalista del Planeta Beatriz Serrano, autora de «Fuego en la garganta».

«Victoria» es la historia de tres mujeres: dos hermanas, Victoria y Rebecca, y Hedy, la hija de Victoria, que tratan de sobrevivir en un Berlín de posguerra. Una ciudad destruida, derrotada, hambrienta, dividida y ocupada por los vencedores. Ante estas mujeres se cruzan dos hombres muy diferentes: el capitán Robert Norton, un norteamericano que pertenece al servicio secreto de los Estados Unidos, y otro hombre que pertenece al servicio secreto ruso. Estos dos hombres determinarán el destino de estas tres mujeres.

El coloquio comenzó sobre los buenos índices de lectura en España, un hecho que le llevó a Sánchez-Garnica a asegurar que «está denostado que un libro se lea mucho». «La lectura tiene que llegar a toda la sociedad», señaló, no sin antes remarcar que el Premio Planeta es un excelente vehículo para fomentar la literatura. «Una buena lectura lleva al lector a buscar otra», aseguró.

Sánchez-Garnica escribe en Andalucía, un refugio que le permite aislarse. «En Madrid no se puede escribir. Hay mucha prisa y muchas cosas que me interrumpen». En Marbella, frente al mar, la escritora ha encontrado un lugar donde da rienda suelta a su creatividad. «Necesito meterme en mi mundo». Sobre «Victoria», aseguró que la historia trata de «los sentimientos universales de los seres humanos». Berlín es uno de los escenarios donde transcurre la trama, una ciudad que visitó 40 días antes de que cayera el muro. «Berlín tiene en cada rincón una historia que contar», señaló, centrándose en los momentos posteriores a la caída del muro, cuando la ciudad permanecía «ruinosa y hambrienta».

¿Es la literatura una salvación? Sánchez-Garnica fue tajante: «En la literatura he encontrado mi lugar en el mundo». La escritora reconoció que le ha costado mucho conseguir el reconocimiento del público y que ha desarrollado trabajos que no le han reportado demasiados beneficios económicos. «A veces me he sentido culpable por ello». Sin embargo, ha luchado por sus sueños y ahora, cuando ha alcanzado el éxito profesional, está conociendo a «gente muy interesante que me aporta mucho».

Por su parte, Serrano cuenta en «Fuego en la garganta» una original historia sobre superación personal ambientada en los 90 que recorre la infancia y la adolescencia de una chica que no encuentra su lugar en el mundo. Una mañana de 1993, la vida de Blanca se rompe cuando su padre le anuncia que su madre no regresará. A partir de entonces, Blanca teme que pueda tener un don insólito: la capacidad de obrar milagros, aunque el primero sea provocar la muerte de una niña que se burla de su situación familiar. Con el peso de la culpa sobre sus hombros y las ansiedades propias del abandono, Blanca busca en internet personas con las que hablar y conecta con un grupo de chicas que también se encuentran solas y perdidas. Unidas por la fascinación que sienten por Charles y Marilyn Manson, Joy Division y su gusto por vestir de negro, Blanca encuentra en ellas a su familia elegida.

La escritora defendió que la literatura «está en un buen momento actualmente» y que «se lee más de lo que se cree». A su juicio, es «una buena manera de hablar de nosotros mismos» y una herramienta para «conectar con uno mismo». Destacó que en su novela hay un tema central: la soledad. «No es lo mismo estar solo que sentirse solo», aseguró, además de puntualizar que en «Fuego en la garganta» se tratan los silencios familiares. «Necesitamos conectar con los demás y Blanca consigue hacerlo a través de internet, donde encuentra comunidades muy afines».