Rotary Club Sevilla Corporate abre la temporada de reuniones y conferencias

El nuevo presidente del Rotary Club SC, el abogado Luis Romero destacó que “este tipo de actos se seguirán celebrando durante toda la temporada con personajes de la política, la economía, la filosofía, la universidad”.

El almuerzo conferencia “la moral del éxito y la moral del fracaso” impartida por Mario Conde en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII ha abierto este nuevo año rotario en el Rotary Club Sevilla Corporate con numeroso público, bastante expectación y con la nueva presidencia del abogado penalista Luis Romero. Romero abrió el acto dando la bienvenida y con la invocación rotaria y presentando a Mario Conde que ya intervino en otra conferencia en este club rotario en noviembre de 2019. Durante el acto, Mario Conde ha hablado sobre su vida personal, ha debatido como banquero y en la empresa farmacéutica y ha repasado diversos episodios que le han ocurrido. Conde ha destacado que “después de lo que he vivido y de lo que he visto si de alguna manera tuviera que simbolizar el éxito, el que estéis hoy aquí, que me estéis escuchando que me prestéis después de lo que he pasado...ese es mi éxito...”.

Además, se le ha nombrado rotario honorario del Rotary Club SC y el presidente Romero le ha hecho entrega de la placa conmemorativa. Para el nuevo presidente, Luis Romero, “este tipo de actos sirven para unir lazos entre diferentes sectores de la sociedad”.

El presidente Romero ha añadido que se realizarán otras actividades y encuentros para ayudar a los sectores de la sociedad más desfavorecidos” prevaleciendo siempre el espíritu rotario de ayudar a los demás de forma altruista y desinteresada. El empresario presidente del Grupo Díaz Cadenas y responsable de la Acción Social de este club rotario, Francisco Jesús Díaz Cadenas, ha presentado la próxima gala benéfica para recaudar fondos para obras sociales.

Han asistido 150 personas a la conferencia de Mario Conde entre otros Macarena Olona la candidata de Vox en las últimas elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía, numerosos empresarios de diferentes sectores como Antonio Gallego, director general de Migasa y Presidente del Grupo Ybarra y Antonio Arroyo del Grupo Confisur, también numerosos representantes de colegios profesionales abogados, notarios, procuradores, graduados sociales, enfermería, medicina…

No han querido faltar a esta cita varios gobernadores y presidentes de clubes rotarios de Sevilla, Estepona, Jerez de la Frontera y, por supuesto, el Gobernador del Distrito, Víctor Javier Elena.