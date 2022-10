Un fotógrafo sevillano entre los ganadores de los International Photography Awards

La imagen de un equipo de remo cuatro scull (4x) entrenando en el río Guadalquivir, tomada desde el Puente de Triana, ha otorgado a Peter Zarkob el premio de “Sport photographer of the year”, máximo galardón en la categoría no profesional de Deportes de los “International Photography Awards 2022″(IPA). La fotografía pretende reflejar los valores esenciales del deporte de equipo: compañerismo, esfuerzo, resiliencia, perseverancia... Un jurado de expertos reconocidos internacionalmente la premió entre más 14.000 fotografías enviadas desde 120 países.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el 22 de octubre de 2022. Como parte del premio, la imagen ganadora de Peter Zarkob formará parte de la exposición “Best of Show”, exposición que viajará por diferentes países del mundo a lo largo de todo el año.

Además, como ganador de una categoría en los premios IPA, Fernando Zaragoza, que utiliza el nombre de Peter Zarkob como seudónimo detrás del objetivo de su cámara, está nominado al premio “Discovery of the year” (Fotógrafo Revelación) que será anunciado en la gala de los prestigiosos 19th LUCIE AWARDS, el próximo 25 de octubre en el Carnegie Hall (NYC).

Detrás del objetivo, Fernando Zaragoza es `Peter Zarkob" FOTO: La Razón F. Z.

La obra de Peter Zarkob se centra principalmente en el paisaje urbano de Sevilla y su riqueza arquitectónica, incluyendo instantáneas de lugares tan emblemáticos como el Real Alcázar, Archivo de Indias, Metropol Parasol, Torre Sevilla; así como el río y sus puentes (Puente de Triana, Barqueta, Cartuja...). Desde un principio, su visión e interpretación de estos lugares llamó la atención de diferentes expertos, por su originalidad y su estilo personal, basado fundamentalmente en los principios del minimalismo y de la técnica del blanco y negro de alto contraste.

Esta imagen de las 'setas' de la Encarnación de Peter Zarkob recibió el premio de bronce del PX3 Prix de la Photografhie Paris FOTO: Peter Zarkob Peter Zarkob

Durante el último año, más de 100 premios internacionales avalan su obra, incluyendo premios en certámenes tan prestigiosos como los “Tokyo International Foto Awards”, “The Prix de la Photographie Paris”, “Monovisions Photography Awards”, “The Pollux Awards”... participando además en exposiciones en Roma (Italia), Kashan (Irán), Tokio (Japón), Budapest (Hungría), Bruselas (Bélgica), Atenas (Grecia), Minesota y Arizona (Estados Unidos).

“Para mí es un orgullo que la arquitectura de Sevilla esté presente en competiciones y exposiciones internacionales, destacando por su belleza, originalidad y riqueza cultural. En muchas ocasiones me preguntan por las localizaciones de las fotografías y es, en ese momento, cuando me llena de satisfacción poder decir que son de mi ciudad natal”, señala.