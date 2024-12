El asesino de la menor embarazada de El Rubio: ""En un arrebato cogí la escopeta y le pegué un tiro. Estoy dispuesto a pagar"

Germán C.V., el varón acusado de asesinar de un disparo a su novia menor de edad embarazada en la localidad de El Rubio en febrero de 2023, ha reconocido este martes en la primera sesión del juicio con jurado popular promovido en su contra en la Audiencia de Sevilla, que mató a la víctima de "un tiro de escopeta", alegando que fue un "arrebato" como consecuencia de que él estaba "todo el día tomando drogas y bebiendo alcohol" y esa noche ella no le "dejaba" salir a buscar más sustancias estupefacientes.

"En un arrebato cogí la escopeta y le pegué un tiro. No sé qué se me pasó por la cabeza. Sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía dónde estaba", ha manifestado el acusado a preguntas de su abogada defensora, asegurando que está "muy arrepentido" y pidiendo expresamente "perdón" a la familia de la víctima, Elia, de 17 años de edad al momento de fallecer a cuenta de dicho disparo efectuado por el encartado.

Germán C.V., a preguntas de su letrada, ha insistido en que comenzó a consumir drogas "desde los 16 años" y que en aquellos tiempos "tomaba 12 gramos de droga y una botella de alcohol todos los días", reconociendo que los hechos cuya autoría ha admitido "no tienen perdón de Dios". "Estoy dispuesto a pagar lo que he hecho", ha aseverado.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama para el acusado, por un delito de asesinato, 25 años de prisión y los mismos años de prohibición de acercarse a familiares y allegados de la víctima o de comunicarse con ellos, mientras que también solicita un año de cárcel por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género; un año de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género; cuatro años de cárcel por dos delitos de amenazas graves; tres años de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y, por un delito de aborto, ocho años más de cárcel y diez años de inhabilitación para profesión sanitaria o servicios en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos.

La acusación particular que ejerce la madre de la víctima, de su lado, reclama la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato, dos años más de cárcel por el delito de aborto, otros dos años más de prisión por los malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, un año de prisión adicional por el delito de lesiones, cinco años más por amenazas y tres años más de privación de libertad por el delito de tenencia ilícita de armas