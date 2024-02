«Los funcionarios deberían cobrar en función del presupuesto que ejecutan»

Reelegido por unanimidad tras doce años en el cargo, Miguel Rus considera un “honor” y una “responsabilidad” seguir al frente de “un gran equipo” en la Confederación de Empresarios de Sevilla. Ya avisa de que la etapa que arranca “quizá sea de las más complicadas” por los ataques constantes al empresariado. Por ello, “la dignificación” de la figura del empresario cobra más relevancia.

¿De qué se siente más orgullo en estos años?

Quizá de cómo hemos mejorado la imagen del empresario. A nivel interno hemos saneado y reestructurado la institución, así como aumentado el número de municipios incorporados a la CES. Por otro lado, me enorgullece la creación de la Comisión de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad.

¿Cuál es su diagnóstico actual?

Le doy una gran importancia al diálogo social y ahora mismo se está poniendo en riesgo. Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores sin poner en peligro la viabilidad de las empresas.

¿Cómo va a afectar la subido del salario mínimo interprofesional?

En 2023 se han dejado de crear más de 210.000 empleos. Desde la CEOE creemos necesaria la subida del SMI, por supuesto, pero necesitamos que se haga poco a poco para que las empresas lo vayan asimilando. No puede ser que en cinco años se haya subido un 52%. Hay muchas que son concesionarias que están limitadas en sus tarifas. Al 95% de nuestro tejido productivo -autónomos y micropymes- le afectan mucho estas medidas.

Pide “altura de miras” a los políticos, algo casi utópico...

No todos son iguales. La confrontación actual es mala para empresas, trabajadores y políticos. La política es diálogo y acuerdo. El país necesita grandes acuerdos entre los dos grandes partidos que lo hagan viable, porque el país es como una empresa. Vamos a vivir un año complicado. Nuestros diputados y senadores han sido elegidos por nuestra tierra y tienen que defender nuestros intereses. Me avergüenza que Sevilla tenga seis de los quince barrios más pobres de España. Hay que tener altura de miras y no dejar de aprobar los presupuestos del Ayuntamiento por indicaciones de otros niveles. Los dos grandes partidos tienen esa responsabilidad, porque se ponen en riesgo la ejecución de fondos europeos e inversiones. Nunca en la historia de la UE hemos tenido más fondos disponibles y nunca menor porcentaje de ejecución.

¿Qué opinión le merece el Plan Andalucía Simplifica?

Tenemos problemas de cualificación profesional en todos los sectores. Los procesos de construcción van a cambiar. La IA debe ser una ventaja. Veo una revolución, cambios muy importantes por delante. Los decretos de simplificación administrativa deben ser una constante. Es el cuarto pero debe haber un quinto, un sexto... Hay situaciones kafkianas como que los fondos europeos van en muchos casos destinados a acelerar la revolución digital o combatir el cambio climático, pero tramitar una autorización ambiental tarda dos años con lo que los plazos impiden usarlos. La declaración responsable y el silencio administrativo están para eso y a quien incumpla, que le caiga todo el peso de la ley. La mayoría de propuestas son reivindicaciones de nuestros empresarios. Sin decreto de simplificación, no tendríamos planta de hidrógeno verde en Andalucía. Ser autosuficiente energéticamente puede hacer que ese objetivo del 20% del PIB sea industria sea una realidad.

¿Ha notado un cambio en la Junta de Andalucía desde 2019?

Los empresarios somos neutrales políticamente. No obstante, nunca he conocido una Junta que valore más y dignifique la figura del empresario. Se ha mejorado, pero queda mucho. Veo una Administración abierta y que tiene claro que quienes sacan adelante la economía somos los empresarios. A nivel nacional se está haciendo todo lo contrario. Cada día complican más la situación y están creando desánimo. Pido a nuestros empresarios que se olviden de la política. Ya volvemos a ver cada vez más universitarios preparando oposiciones. Es un retroceso.

¿Y a nivel municipal?

Con todos los alcaldes he trabajado muy bien. Siempre nos han escuchado. Los cambios no ayudan. Con la marcha de Juan Espadas se fue parte del equipo. Fue un retroceso y una paralización de la actividad. Es muy importante que las delegaciones y consejerías estén en relación directa con los representantes de los distintos sectores, ahí es donde se representa el interés general.

No aprobar el presupuesto de Ayuntamiento de Sevilla es un hándicap...

Es una cuestión de responsabilidad. Me gustaría que todos los funcionarios cobraran en función de porcentaje del presupuesto que se ejecuta. Y si logran el 100%, un 20% de bonificación. Es penoso el número de partidas que no se ejecutan de los presupuestos públicos y que no son gastos. Que no se ejecute el presupuesto tendría que estar penalizado. Hay que seguir mentalizando a los funcionarios de que ellos no están para paralizar los proyectos sino para ayudar a los políticos que hemos elegido a que conviertan en realidad sus proyectos. Cuatro años pasan muy rápido.

¿Los agricultores han explotado?

El Covid, la inflación, el recorte de la PAC, más burocracia y requisitos ambientales, la subida del SMI y la sequía les lleva a una ruina agrícola, porque encima hay una competencia desleal. El campo debe ser sostenible, pero rentable y para eso están las cláusulas espejo. Alemania es tan sostenible que no tiene a quién comprar la energía, la compra más cara que nadie y te estás cargando la industria. Llevas en recesión dos años y te vas llevar alguno más. El motor de Europa es sostenible pero está gripado. Hay que revisar el Pacto Verde y los acuerdos comerciales con terceros países.

¿Es comprensivo con las protestas?

No apruebo protestas que no están autorizadas legalmente y que provocan un caos, impidiendo la libre circulación de las personas y las mercancías. Comprendemos su situación y tenemos que ayudarlos a encontrar una solución, pero éstas no son las formas y están haciendo que pierdan el apoyo de la población.

La sequía está pasando factura...

Sin sequía, el crecimiento económico andaluz habría sido espectacular.

¿Hay agua en la CHG como dice Teresa Ribera o no?

Si no se hubiesen hecho la presa de Melonares y las conducciones, hoy en Sevilla no habría agua. El consumo humano es el mínimo, la gran parte es para el regadío. Hay zonas en las que ni se ha cosechado -arroz y algodón, por ejemplo- y para muchas empresas que han invertido en la digitalización del sistema es fatal. Además, seguimos teniendo una pérdidas de agua inadmisibles. Hay que invertir en agua y, desgraciadamente, vamos tarde.

Sevilla carece de tantas infraestructuras...

Hay varias estratégicas para el futuro: terminar la SE-40 y, de forma urgente, el proyecto y la construcción del paso del Guadalquivir, así como la actualización del resto de tramos.

El ministro Puente vino la semana pasada y no fue capaz de dar una previsión...

Me parece incomprensible que unas inversiones han sido un fracaso por errores técnicos de la Administración no vayan por la vía de urgencia. Tenemos dos calles que van a ninguna parte. El día que pase algo grave no van a poder llegar ni las ambulancias ni las fuerzas de seguridad por el bloqueo que se produce en la ciudad.

¿Y el metro?

Para mí es de los poco hitos que están en el proceso de conseguirse. La Línea 3 ya es una realidad, pero el tramo norte no es nada sin el tramo sur (los empresarios queremos que termine en el Polígono de la Isla). Los que saben son los técnicos y ellos tienen que decidir. Mientras no se hagan esas infraestructuras estarán paradas un montón de inversiones. Sobre la conexión Santa Justa-Aeropuerto llevo escuchando a nueve ministros decir que es una obra muy fácil y hay otras dos obras muy importantes: garantizar la navegabilidad del Guadalquivir y garantizar la singularidad del Puerto de Sevilla, así como el tercer carril de la AP-4, cuyo estado de conservación es vergonzoso.

Ha presentado un decálogo de retos para los próximos cuatro años.

Me dicen que siempre pido lo mismo, pero mientras no se hagan seguiremos reivindicándolas porque son clave. Muchos empresarios se quejan del Cercanías, hay que potenciar muchísimo esa red, hacerla más continua y eficiente para que sea de verdad una alternativa de transporte. Si de verdad queremos fomentar el transporte público, hagámoslo sencillo, fácil y económico. Que los usuarios puedan ir a un parking público y ahí coger su línea. Seguiremos estos cuatro años exigiendo a los políticos que trabajen sus equipos conjuntamente. El modelo que ha funcionado para el metro debería ser obligatorio para todos, empezando por el agua, para garantizar el futuro.