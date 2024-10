Jean-Michel Jarre ofrecerá en Sevilla su único concierto en España en 2025

El visionario artista francés Jean-Michel Jarre ofrecerá el próximo 8 de julio, en Icónica Santalucía Sevilla Fest, su único concierto programado en España para 2025. Con esta cita, el legendario autor de Oxygène vuelve a encontrarse con el público de Sevilla, 22 años después de su memorable concierto de la gira ‘Europe in concert’ en el Lago de la Cartuja en 1993.

Compositor, intérprete, productor y embajador cultural, Jean-Michel Jarre ha sido un creador incansable, un investigador que ha abierto, desde la innovación tecnológica, nuevos caminos para la música. Partiendo de su papel pionero en la música electrónica, pasando por su uso de la producción multicanal de audio, hasta sus más recientes intervenciones utilizando la realidad virtual y el metaverso, su uso de las aplicaciones más avanzadas para el tratamiento del sonido y la imagen lo han colocado siempre a la vanguardia del panorama musical mundial.

Entre otros reconocimientos, Jarre es Comandante de la Legión de Honor y Embajador de la UNESCO para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como defensor incondicional del planeta y el medio ambiente, ha sido galardonado con la Medalla Stephen Hawking. En lo musical, su catálogo actual incluye 22 álbumes de estudio, de los que se han vendido más de 85 millones de copias en todo el mundo, y le han valido innumerables premios y nominaciones.

Jarre también es mundialmente conocido por sus actuaciones en lugares icónicos, entornos emblemáticos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en todo el mundo, utilizados como lienzo para sus mensajes creativos, culturales y ambientales.

Fue el primer músico occidental invitado a actuar en China y ha organizado conciertos en las Grandes Pirámides de Egipto, el desierto del Sahara, la Ciudad Prohibida y la Plaza de

Tiananmen, la Torre Eiffel, el Mar Muerto o Al-Ula en Arabia Saudí, entre otros. A estos espacios patrimoniales, se sumará la Plaza de España de Sevilla el próximo 8 de julio.

Por otra parte, Jarre también se ha hecho muy célebre por establecer récords Guinness de asistencia de público a sus conciertos en vivo al aire libre: 1 millón en la Plaza de la Concordia de París, 1’3 millones en Houston, 2’5 millones en La Défense y 3’5 millones en Moscú. Y es que Jarre agota constantemente las entradas de sus giras en estadios y en los festivales más importantes del mundo, como Coachella.

Entre sus últimas propuestas innovadoras, en 2021 presentó "Welcome To The Other Side", una transmisión en vivo desde una virtual Notre-Dame de París, que atrajo a más de 75 millones de espectadores de todo el mundo, el concierto "Versailles 400" en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, o el espectáculo en vivo, "Bridge From The Future", en la inauguración del Festival Starmus en 2024 en Bratislava, reuniendo a más de 120.000 asistentes. Más recientemente, participó en la 40ª edición de las Francofolies en La Rochelle y encabezó la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France ante más de 80.000 personas. Con todo, Jarre ha transmitido un mensaje creativo, cultural y medioambiental a lo largo de su carrera, dejando un impacto imborrable en el panorama musical, siendo una clara influencia cultural a nivel mundial.

Las entradas para esta noche icónica estarán a la venta a partir de las 10 horas del martes 5 de noviembre, en la web del Festival: http://www.iconicafest.com