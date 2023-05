La medallista paralímpica Teresa Perales, Doctora Honoris Causa por la UPO

La medallista paralímpica Teresa Perales Fernández ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad Pablo de Olavide en un acto que ha presidido el rector, Francisco Oliva Blázquez, y que ha tenido lugar en el Paraninfo del campus. El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide acordó conceder el Doctorado Honoris Causa a la plusmarquista de natación en reconocimiento a sus relevantes méritos deportivos y de compromiso social. Teresa Perales ha sido apadrinada como Doctora Honoris Causa por el vicerrector de Campus Saludable y Deporte, Antonio Fernández Martínez, y el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Javier Gálvez González.

En la mesa presidencial, han acompañado al rector la presidenta del Consejo Social de la UPO, Rocío Reinoso Cuevas; la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, Laura López de la Cruz; la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado, Antonia Jiménez Rodríguez; y la secretaria general, María Holgado González.

En su intervención, el rector ha calificado a Teresa Perales como “una de las deportistas más relevantes de todos los tiempos. Sus logros son, simplemente, incomparables y la convierten en una de las atletas más grandes y brillantes de toda la historia del deporte”. Por otra parte, ha remarcado su planteamiento vital, “un optimismo que se ha convertido en la clave de sus innumerables éxitos y que es la llave que abre las puertas de las conquistas vitales y de los logros personales”.

Francisco Oliva ha destacado a la deportista aragonesa como “un ejemplo brillante para nuestro estudiantado y profesorado con discapacidad debido a su participación como discente, así como a su compromiso como docente en el mundo universitario”. En este sentido, ha manifestado que “tenemos que seguir eliminando barreras físicas, informativas y comunicativas, así como construir sinergias y tender puentes con las asociaciones y representantes de personas con diversidad” con el objetivo de afrontar el reto de la plena inclusión en las universidades.

Por otro lado, ha remarcado que, “a través de este reconocimiento a Teresa Perales, celebramos explícitamente uno de los pilares básicos de toda institución universitaria: el deporte, una actividad esencial para el desarrollo personal, intelectual y académico que, desde luego, en la Universidad Pablo de Olavide, concebimos como una herramienta de formación y transformación integral de las personas”.

La gratitud, marca personal de Teresa Perales

En su discurso, Teresa Perales ha agradecido el honor a la Universidad Pablo de Olavide, una entidad “joven y reconocida, que hemos hecho el camino juntos”, porque “aquí se dan un cúmulo de adjetivos, como mujer y discapacidad, a los que no se les suele otorgar estas distinciones”.

La nadadora paralímpica ha expresado sus motivaciones y vivencias a lo largo de su trayectoria deportiva y personal: “La clave para llegar hasta aquí ha sido la gratitud. De las experiencias malas se aprende y lo bueno lo quieres repetir. Los deportistas tenemos la suerte de que nos cuelgan medallas, pero merece la pena auto reconocerse los propios méritos”. Asimismo, se ha dirigido al estudiantado presente en el Paraninfo para animarlo a aprovechar las oportunidades porque “es una manera de dar las gracias”, así como comprometerse con los objetivos y “soñar a lo grande”. “La vida me ha puesto muchas trabas, pero también me ha dado el regalo de saber levantarme una y otra vez. Lo que más me ha enganchado en mi vida ha sido poder compartirlo”, ha señalado.

Por su parte, Antonio Fernández ha señalado en la Laudatio que, de esta forma, Teresa Perales se convierte en la tercera mujer y primera deportista en recibir la distinción del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, ha destacado su trayectoria de más de 25 años en la élite mundial de la natación y su dominio en los cuatro estilos, “donde se ha forjado una de las trayectorias deportivas más laureadas del deporte español y paralímpico internacional”.

Por otra parte, el vicerrector ha remarcado la labor de Teresa Perales “al poner en valor su talento y reconocimiento deportivo al servicio de la sociedad” cuando empezó a trabajar con niños con parálisis cerebral y con menores víctimas de abandono o malos tratos. “Nunca su diversidad funcional ha sido óbice para colaborar en acciones y proyectos solidarios”, ha señalado, y ha destacado de la deportista su “claro compromiso por hacer accesible el deporte, sus valores y beneficios a todas las personas, independientemente de la edad, género o grado de discapacidad”.

Deportista de Alto Nivel desde 1998

Teresa Perales Fernández (Zaragoza, 1975) tiene 27 medallas en natación de seis Juegos Paralímpicos; ha participado en cinco Campeonatos Mundiales, donde ha batido 5 récords del mundo y ha conseguido 20 medallas; y, en seis Campeonatos de Europa, ha subido al pódium en 37 ocasiones para recibir medalla. Entre sus reconocimientos más destacados, es Premio Princesa de Asturias de los Deportes del año 2021, miembro de la Real Orden al Mérito Deportivo en categoría de Gran Cruz en 2012 y, desde 2010, es miembro de la Comisión de Juegos Paralímpicos del Comité Paralímpico Internacional.

La deportista aragonesa tuvo una neuropatía a los 19 años por la que perdió la movilidad en las piernas. Entonces, se dedicó a la natación y, a partir de ese momento, comenzarían los campeonatos y pruebas en los que destacaría de manera excepcional. Teresa Perales es Deportista de Alto Nivel desde 1998 y diplomada en Fisioterapia y Experta en Coaching personal y deportivo. Ha trabajado como profesora en materia de fisioterapia y discapacidad en la Universidad de Zaragoza. Desde 2013, es conferenciante en congresos y seminarios en España, Europa y Latinoamérica y es coach personal y deportivo. Además, ha desempeñado diferentes cargos de gestión y responsabilidad pública, entre ellos, diputada en las Cortes de Aragón.