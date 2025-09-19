La ópera llegará a las calles, plazas y balcones de Sevilla

El Festival de Ópera de Sevilla celebrará su primera edición del 25 de septiembre al 12 de octubre y acercará la lírica a todos los públicos con un programa de actividades paralelas que incluye actuaciones más allá de los escenarios, en las calles, plazas, salas de cine, rutas patrimoniales y espacios tan singulares como las Setas.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha asegurado que “este festival no solo busca consolidar a Sevilla como capital operística, sino también abrir la experiencia a nuevos públicos y lugares; la ópera deja de ser un arte reservado a los teatros para resonar en los balcones, en las plazas y en los barrios, como una forma de vivir la ciudad a través de la música que forma parte de su identidad”.

La iniciativa “Acércate a la Ópera” convertirá algunos de los rincones más emblemáticos de Sevilla en escenarios improvisados, acercando la lírica a vecinos y transeúntes.

Destacados intérpretes de la ciudad, acompañados por la soprano china Yue He —finalista del certamen Nuevas Voces de la Asociación de Amigos de la Ópera (ASAO) e integrante de la Academia Internacional Sevilla, Ciudad de Ópera— darán vida a un repertorio que incluye a Mozart, Rossini y Bizet.

Los protagonistas de este ciclo serán Yue He (soprano) como Rosina en 'El barbero de Sevilla'; Ana Cadaval (soprano) en el rol de 'Carmen'; Amando Martín (barítono) como 'Don Giovanni'; y Andrés Merino (barítono) en el papel de Escamillo, de 'Carmen'.

Todos ellos representan a la nueva generación de artistas líricos sevillanos que, junto a la voz internacional de Yue He, llevarán el arte de la ópera a un formato cercano e inusual.

El público podrá escuchar arias y dúos tan reconocidos como “Deh vieni alla finestra” y “La ci darem la mano” de 'Don Giovanni'; el aria “Una voce poco fa” de 'El barbero de Sevilla'; así como algunos de los pasajes más célebres de 'Carmen', como la “Habanera” y el “Toreador”.

Las funciones se celebrarán el 24 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, el 27 en el Balcón de Rosina, el 28 en la Plaza Vicente Aleixandre, el 3 de octubre en el Parque de la Torre de los Perdigones y el 4 de octubre en la Plaza Antinoo, Sevilla Este.

Danza y Flamenco

Cada intervención tendrá una duración aproximada de 30 minutos, mientras que la programación paralela del Festival incluye también la proyección en CaixaForum Sevilla de la ópera 'Tosca' de Puccini, en versión grabada en el festival de Salzburgo, el 28 de septiembre.

Y como broche, el 10 de octubre las Setas de Sevilla acogerán 'Carmen, 150 años de historia', un espectáculo de danza española a cargo del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, en el que 16 piezas narrarán la vida de la icónica heroína de Bizet desde una mirada joven y libre.

La figura de Carmen, universalizada en la ópera de Bizet y profundamente vinculada a Sevilla, será también la protagonista de otras iniciativas como la exposición “Looking for Carmen”, organizada por Qlamenco, la Asociación de diseñadores y empresarios de moda y artesanía flamenca de Andalucía, en Casa Fabiola donde explorará su presencia en el imaginario artístico contemporáneo.

La empresa sevillana Engranajes Culturales organizará rutas temáticas en torno a Carmen y su tiempo, guiando al público por los escenarios urbanos que inspiraron la ópera.

El Teatro Flamenco Sevilla estrenará el montaje 'Carmen, Ópera & Flamenco', una producción flamenco-lírica que se ofrecerá los tres fines de semana del festival -desde el 26 de septiembre hasta el 12 de octubre, en diferentes horarios.