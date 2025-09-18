La Fundación Cajasol dará su nombre al equipo Baloncesto Sevilla Femenino

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Susana Otero, presidenta del Club Baloncesto Sevilla Femenino, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual el equipo pasará a denominarse oficialmente Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

Este convenio supone un importante respaldo al baloncesto femenino andaluz y refuerza el compromiso de la Fundación Cajasol con el deporte, el talento local y los valores que este promueve.

La colaboración tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo del baloncesto femenino en Sevilla y en toda Andalucía, consolidándolo como una herramienta clave para la promoción de la vida saludable, la transformación social y la superación de desigualdades.

Con este nuevo impulso, Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta una nueva etapa, de la mano de la Fundación Cajasol, marcada por el compromiso, el crecimiento y la consolidación de un proyecto deportivo que trasciende lo puramente competitivo, apostando por la inclusión, la igualdad y la excelencia.