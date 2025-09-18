Social
La Fundación Cajasol dará su nombre al equipo Baloncesto Sevilla Femenino
Es un convenio que busca reforzar el baloncesto femenino en la ciudad
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Susana Otero, presidenta del Club Baloncesto Sevilla Femenino, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual el equipo pasará a denominarse oficialmente Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.
Este convenio supone un importante respaldo al baloncesto femenino andaluz y refuerza el compromiso de la Fundación Cajasol con el deporte, el talento local y los valores que este promueve.
La colaboración tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo del baloncesto femenino en Sevilla y en toda Andalucía, consolidándolo como una herramienta clave para la promoción de la vida saludable, la transformación social y la superación de desigualdades.
Con este nuevo impulso, Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta una nueva etapa, de la mano de la Fundación Cajasol, marcada por el compromiso, el crecimiento y la consolidación de un proyecto deportivo que trasciende lo puramente competitivo, apostando por la inclusión, la igualdad y la excelencia.
