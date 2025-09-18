Nueva agresión sexual contra una psicóloga en una cárcel de Sevilla

CSIF ha denunciado la presunta agresión sexual este miércoles por parte de un interno contra una psicóloga del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), donde el pasado julio ya se produjeron unos hechos similares.

Según ha indicado este sindicato en un comunicado, la agresión tuvo lugar durante una entrevista de la psicóloga con un interno que cuenta con largo historial penitenciario y ya condenado por agresión sexual, con incidentes similares en prisión en 2024 y más recientemente en julio de 2025.

El reo, ha explicado CSIF, habría adoptado una conducta inapropiada con tocamientos en la zona genital en presencia de la psicóloga, con lo que comprometió el normal desarrollo de la intervención terapéutica.

"Queremos expresar nuestro más profundo rechazo a los hechos acaecidos y mostramos extrema preocupación ante el empeoramiento de la situación de la prisión, donde se contabilizan hasta diez incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual en lo que va de año", ha advertido el sindicato.

CSIF ha recordado que este hecho representa un atentado contra la dignidad y seguridad de todo el personal que trabaja en el sistema penitenciario, y ha denunciado la falta de respuestas "adecuadas y eficaces" ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones.

"Estas son las consecuencias del buenismo que practica la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Exigimos la implementación urgente de protocolos de seguridad y prevención que garanticen ambientes laborales libres de violencia", ha señalado.