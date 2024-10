Una postal de Lorca de la Fábrica de Tabacos como símbolo de la Generación del 27

La Universidad de Sevilla ha presentado la campaña '27 para el 27', un proyecto con el que arrancan oficialmente los actos de celebración del centenario de la Generación del 27. En octubre de 2024 faltan exactamente 27 meses para el 1 de enero de 2027, cuando se inicie el centenario del movimiento literario más importante del siglo XX. El grupo poético de la Generación del 27 se constituyó en Sevilla durante los días 16 y 17 de diciembre de 1927, cuando los jóvenes poetas se reunieron en el Ateneo para conmemorar el tercer centenario del fallecimiento de Góngora. El encuentro se documentó en una fotografía que dio carta de naturaleza a la nueva generación de poetas y sirvió de acto fundacional de lo que hoy en día se conoce como Generación del 27. Para conmemorar este día, la Universidad de Sevilla organiza una amplia programación cultural, académica y científica, con Sevilla como epicentro de los homenajes a la generación que redefinió la poesía y la literatura en lengua española.

El acto de presentación de '27 para el 27' ha sido presidido por el rector de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro, que ha recibido a las instituciones andaluzas y nacionales implicadas en la campaña.

El rector de la US ha resaltado en su intervención el papel pedagógico que asumieron algunos de los miembros de la Generación del 27: "queremos seguir reuniendo educación con literatura y novedad". "Se trata de una generación que no actuó como bloque, que era diversidad". El rector de la US ha manifestado el interés de la Universidad de Sevilla por convertirse en una institución dinamizadora, revulsiva y que genere puentes con América. Miguel Ángel Castro también ha subrayado la sólida alianza que se está forjando entre docentes y el alumnado para planificar las actividades.

En la inauguración del evento han participado la delegada del rector para la Promoción de la Lengua Lola Pons; el decano de la Facultad de Filología José Javier Martos; el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla José Luis Sanz; el diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla Casimiro Fernández; la directora General del Libro, del Comic y de la Lectura del Ministerio de Cultura María José Gálvez; y el secretario general de Innovación, Cultura y Museos de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía José Ángel Vélez. A este acto de especial relevancia académica e histórica también han asistido editores, autores literarios, los herederos del poeta Luis Cernuda y Laura García Lorca, en representación de la Fundación García Lorca.

Junto a estas instituciones, la US liderará los actos de homenaje, subrayando el papel fundamental de la universidad como centro académico desde el que despegaron algunas de las figuras más destacadas de la Generación. En la Universidad de Sevilla impartieron clase Pedro Salinas (1918-1927) y Jorge Guillén (de 1930 a 1938).

Como alumnos de la Universidad de Sevilla se encuentra el sevillano Luis Cernuda, pero también otras figuras destacadas, como Joaquín Romero Murube o Alejandro Collantes de Terán. La Universidad de Sevilla se constituye de este modo como foco de animación cultural y literaria que recibió también (aunque fugazmente) al maestro de los autores del 27, Juan Ramón Jiménez, que había pasado por las aulas de la US.

Una postal con gracia 'picassiana'

Como muestra de la relevancia que tuvo la US para los autores del 27, la Universidad de Sevilla ha descubierto una reproducción de gran tamaño de una postal que Federico García Lorca envió desde Sevilla en el mes de diciembre de 1927 a su amigo Sebastià Gasch. Esta postal nunca había sido expuesta y contiene un encomio de la foto reproducida, es decir, de la Fábrica de Tabacos. El texto de la postal es además la primera documentación fehaciente del adjetivo picassiano-a en español.

Postal US

Postal que envió Lorca a su amigo Sebastiá Gasch con la imagen de la Fábrica de Tabacos

Igualmente, en el trascurso del acto se han estrenado varios montajes audiovisuales que serán protagonistas de la campaña ‘27 para el 27’. Se trata de una serie de videos que se están publicando en las redes sociales de la US con recitados de más de un centenar de personas del famoso Romance Sonámbulo de Federico García Lorca (más conocido como Verde que te quiero verde).En este proyecto ha colaborado Radio Sevilla.

Por otro lado, también se ha producido un video que muestra los apoyos explícitos de las instituciones que han manifestado su adhesión como patrocinadores para el centenario. Es el caso de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación y la Fundación Cajasol.

Asimismo, la imagen de la campaña '27 para el 27', diseñada por el artista Manuel Ortiz, ha sido revelada en esta jornada y evoca los rasgos gráficos de las revistas asociadas a la Generación del 27-como Litoral, Mediodía y Gallo-, reflejando un diseño inspirado en la fluidez y el dinamismo de sus miembros, quienes transformaron la escena literaria española y europea.

Por último, el Centro Andaluz de las Letras ha facilitado 150 ejemplares de las antologías que ha dedicado a autores de la Generación del 27

[[H2:Congreso internacional ‘Recuérdalo a otros']]

La primera gran actividad que la Universidad de Sevilla ha programado para este centenario es el congreso internacional ‘Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas’ que tendrá lugar del 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología. Este evento, coordinado por los profesores Carlos Peinado Elliot, Lola Pons Rodríguez y Manuel Ángel Vázquez Medel, reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para abordar las nuevas miradas en torno al 27 y el impacto cultural de este grupo literario.

El título del congreso rinde homenaje al famoso verso de Luis Cernuda Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, del poema 1936, cuyo uso ha sido autorizado a la Universidad de Sevilla por los herederos de Cernuda. Durante el congreso, habrá actividades culturales abiertas al público, como recitales, teatro, recitales poéticos, conferencias, exposiciones y presentaciones de libros, que acercarán a la ciudadanía la relevancia de estos autores en la historia de la literatura.

Este congreso nace con la decidida vocación de ser en la ciudad y la comunidad académica “un encuentro inolvidable donde la revisión científica actualizada por parte de los especialistas por las mañanas conviva por las tardes con un programa donde los congresistas se mezclen con la ciudadanía”, explica la catedrática Lola Pons. El 27 de noviembre de 2025 se abrirá el plazo de recepción de propuestas de comunicaciones para el congreso.

60 especialistas de 36 universidades

Para el congreso internacional 'Recuérdalo a Otros', la Universidad de Sevilla ha conformado un comité de honor con figuras destacadas del ámbito de la cultura. También se ha creado un comité científico con 60 especialistas de 36 universidades, tanto nacionales como internacionales.

El comité organizador está presidido por Carlos Peinado Elliot, acompañado por destacados profesores de los Estados Unidos, y contará con conferencias de expertos invitados como Andrew Anderson, de la Universidad de Virginia; Manuel Aznar Soler, de la Universitat Autónoma de Barcelona, y Nuria Capdevila Arguelles, de la University of Exeter.

Publicaciones y exposiciones científicas en honor al 27

Además del Congreso, la conmemoración también incluye el desarrollo de varias publicaciones coordinadas por profesorado de la US y que ya están en marcha. Así, en el año 2026 se publicará el monográfico Vigencia del 27 en la literatura de hoy, y en 2027 saldrán a la luz varios monográficos realizados en colaboración con revistas especializadas, como ‘Philologia Hispalensis’, ‘Atalanta’ o ‘Enclaves’. Además, la Biblioteca Rector Machado y Núñez acogerá la exposición ‘¿Qué estrellas pisan ahora en vez de flores?: Luis de Góngora hasta la Generación del 27’ que estará abierta al público desde diciembre de 2026 hasta marzo de 2027. En la exposición se mostrarán impresos y manuscritos de la obra del poeta cordobés, así como otros documentos vinculados a su figura que se custodian en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

Actividades previas al congreso

La Universidad de Sevilla ha programado 27 actividades previas al Congreso sobre la Generación del 27. Entre ellas, la Facultad de Filología propone rotular un aula en honor al poeta y profesor Pedro Salinas, en reconocimiento a su influencia literaria y cultural. Además, la Facultad acogerá dos congresos: en junio de 2025, el Congreso Internacional 'Voces y cuerpos plurales', que tratará sobre las disidencias sexuales en la Edad de Plata; y en octubre de 2026, 'Aún ignorada sigue la obra mía', para visibilizar el aporte de las escritoras andaluzas de esa época, tradicionalmente poco reconocidas.

Alianzas institucionales

La Universidad de Sevilla, a 27 meses del 1 de enero de 2027, establece alianzas clave para su conmemoración. El apoyo de las instituciones se ha hecho presente en el acto de presentación de los encuentros con la presencia de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación de Sevilla, la Fundación Cajasol y el Ministerio de Cultura.

Además, la US intensificará su colaboración con el Ateneo de Sevilla, incluyendo un convenio de prácticas y eventos para conmemorar el centenario del Lyceum Club. Además, se publicará un especial sobre la Generación del 27 en la revista ‘Andalucía en la Historia’, y la Asociación Española de Paisaje Lingüístico redactará un informe sobre su impacto en Sevilla.

Asimismo, quedan pendientes de cerrar otras actividades aun en proceso de desarrollo con diversas instituciones.