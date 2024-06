Sanz defiende su «total autonomía» y que su Sevilla avanzará más rápido

«Estáis siendo fundamentales para meterle una marcha más al cambio en Andalucía». Así se manifestó ayer Juanma Moreno con motivo del primer aniversario de la constitución de los ocho ayuntamientos de capitales, cuyas alcaldías ostenta el PP. En la capital de Andalucía, no obstante, la gestión de José Luis Sanz no está resultando sencilla. Obtuvo mayoría suficiente para gobernar, pero no para tener la independencia total. Aun así, el primer edil hispalense defendió ayer su «total autonomía» y dio por hecho que Sevilla comenzará a funcionar mucho mejor y más rápido desde ya, una vez se garanticen los presupuestos y se ponga fin al bloqueo al que PSOE y Vox tienen sometidos a los sevillanos.

«Sevilla no va a perder ni un minuto más, aunque el PSOE lo siga intentando», enfatizó Sanz, que habló de «pataletas» de la oposición. Tras un año «complicado», su balance fue «razonablemente positivo», pues ha puesto «en marcha el 33% del programa electoral» y «desbloqueado setenta proyectos». El alcalde admitió que «la ciudad ha mejorado un poco» pero recordó que «nos la encontramos abandonada». Asimismo, destacó que ha sido un año en el que «se han sentado las bases para poner Sevilla a funcionar», solucionando problemas que había dejado el Gobierno anterior: «Hemos priorizado y mejorado la comunicación y el trato con los vecinos de manera directa». Se trabaja en el desarrollo de los veinte grandes proyectos de ciudad como son «Sevilla con identidad propia» gracias al cual ya se han cambiado las luminarias de carretera del centro de la ciudad por farolas fernandinas; «Sevilla para vivir», mediante el que se van a construir al menos 1.423 viviendas en dos años; o «Sevilla Parques Innovadores»; o el plan de choque en colegios públicos, entre otros.

«Cuando tengamos el presupuesto, contaremos con más de diez millones de euros para obras en más de 40 centros educativos», puso de ejemplo Sanz, que es crítico con respecto a la limpieza y admite que «queda mucho por hacer» en este apartado.

Se ha implantado el sistema para pago con tarjeta en toda la flota de autobuses, se han creado nuevas líneas, potenciado la Línea Especial Aeropuerto, se trabaja en la ampliación del tranvía a Santa Justa y la creación de un intercambiador, en la creación de nuevas líneas de Alta Capacidad, y en la implantación de un sistema de control y vigilancia de carriles bus y paradas. Además, el nuevo programa de actuaciones para 2024-2026, con el que «se van a construir 1.403 viviendas» de protección oficial en Palmas Altas, Hacienda Rosario, Pino Montano o Triana, entre otros, de las cuales «1.025 serán para alquiler asequible», es decir, «más de 5.000 sevillanos podrán tener acceso a una vivienda». «Por primera vez en los últimos 20 años se volverán a hacer viviendas protegidas de régimen especial dirigidas a los colectivos más vulnerables», aseguró entre otras cuestiones.

Sanz respondió a Antonio Muñoz, que pidió la dimisión en su particular balance de gestión del Ayuntamiento: «El señor Muñoz y el PSOE perdieron las elecciones municipales en esta ciudad, el señor Muñoz y el PSOE perdieron las elecciones generales en esta ciudad, y el señor Muñoz y el PSOE perdieron las europeas en esta ciudad», pero «el que se tiene que ir soy yo. Esto es el mundo al revés», espetó. No obstante, sugirió a PSOE y Vox que se abran a acuerdos sobre cuestiones concretas para realizar una oposición útil de una vez.

La portavoz del grupo Con Podemos-IU, Susana Hornillo, consideró que los problemas se han «agravado» y, por supuesto, todo es un desastre desde su óptica comunista. Normal, por tanto, que el concejal Ismael Sánchez asegurase que «llevamos un año perdido».