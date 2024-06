Sevilla revitaliza el Canal de la Expo’92 para impulsar el crecimiento de la Cartuja

"Hoy hemos desbloqueado el Canal de la Cartuja, que lleva más de 30 años abandonado y degradado. Vamos a recuperar esta zona para impulsar el desarrollo económico y atraer más empresas e inversiones". En un futuro, ese espacio tendrá un uso terciario "con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y podremos limitar el uso para hoteles". Así lo ha expresado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que se ha reunido este jueves con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la Casa Consistorial, para analizar todas las novedades relativas al canal de la Isla de la Cartuja construido para la Exposición Universal de 1992.

"Se trata de un problema que llevaba 30 años enquistado. Un canal que se ha ido degradando hasta llegar a ser una zona totalmente abandonada, en uno de los parques tecnológicos y científicos más importantes de Europa, con 563 empresas, más de 4.500 millones de euros de facturación y que da empleo a más de 30.000 sevillanos", ha detacado Sanz.

En este sentido, el regidor ha insistido en la idea de que el convenio firmado con la Junta al respecto tiene como objetivo impulsar el crecimiento de dicho parque teconógico, "motor económico fundamental de la ciudad". De este modo, el acuerdo "va a permitir que ese parque tecnológico-científico siga fortaleciéndose ante la demanda que, evidentemente, tiene en este momento. Supone pasar de 22.000 metros cuadrados de techo para servicios avanzados a 18.000 metros de uso terciario".

En relación con este convenio, el Ayuntamiento se haría cargo de los Jardines del Guadalquivir, --que suman 80.000 metros cuadrados de zona verde y se encuentra también abandonado-- y ganamos una parcela situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel, junto a la casa de hermandad de la Mortaja, un solar que lleva años abandonado, y otra en Simón de Pineda, número 23, que actualmente usa la Hermandad de la Milagrosa, pero que le permitieron el uso sin ningún tipo de cesión, cosa que, evidentemente, se haría ahora".

En esa línea se ha manifestado la consejera, quien ha señalado que ambas administraciones trabajarán juntas "para recuperar estos terrenos", titularidad de la Junta. "No todos tienen que ser hoteles, como se ha dicho en la prensa. Eso no es correcto. Nosotros tenemos la opción de limitarlo y eso es para un uso específico del 50%, como mucho", ha zanjado. España ha recordado que estos terrenos salieron a subasta hasta en dos ocasiones --por importes de 4,2 y 3,6 millones de euros, respectivamente-- y en ambas "quedó desierta porque no era atractivo para los inversores".

NIEGA EL 'PELOTAZO URBANÍSTICO' QUE CRITICA LA OPOSICIÓN

La consejera se ha referido a la oposición mostrada por PSOE y Vox a esta recalificación y ha hablado de un "bloqueo permanente" de ambas formaciones "para paralizar al Ayuntamiento. Al final, no le hacen daño al alcalde sino a la ciudad. Sorprende que digan que es un 'pelotazo urbanístico' cuando ni siquiera han escuchado todavía tanto el delegado como al gerente, que explicarán todos los aspectos del convenio". "El día que se realice la venta o la subasta, lo ingresado irá al presupuesto de la Junta, a la sanidad, a la educación, a los servicios públicos y a las inversiones. Por tanto, no sé dónde está ahí el 'pelotazo'", ha sentenciado. De todas formas, "sí voy a aclarar una cuestión en cuanto al uso: estamos hablando de comercio al pormenor, información, administración, gestión de actividades de intermediación financiera, alojamiento de las personas y las actividades ligadas a la vida de ocio y relación".

Los nuevos usos estarán contemplados en un PERI, "en los términos que determine el plan general", y "lo que queremos con este cambio es ajustar la calificación urbanística a la realidad actual, para que, de alguna forma, sean atractivos a los inversores y pueda haber futuro y progreso en este espacio del parque". La consejera ha destacado, además, que en la Cartuja hay una actividad cultural "cada vez más amplia". Por lo tanto, "es necesario desarrollar este suelo y prestar servicios también a parte de las empresas que puedan venir a instalarse". "Como saben, hace escasas semanas también se produjo la donación de las pérgolas de la Expo al Ayuntamiento; llevaban, curiosamente, más de 30 años abandonadas". "Ahí está también el convento de San Agustín, un edificio emblemático del siglo XIII (BIC), en pleno centro de Sevilla, donde se va a construir un hotel financiado en parte con un préstamo BEI; hemos facilitado la construcción de la Residencia Moraval, en las antiguas cocheras de Tussam y la antigua Fábrica de Artillería, entre otras actuaciones".