"¿Sevilla y Betis? No podemos ceder terreno municipal si no se recibe una contraprestación en beneficio del sevillano"

El alcalde de Sevilla trató en la entrevista con LA RAZÓN la situación de Betis y Sevilla, con proyectos para sus estadios de cara a los próximos años.

Uno de sus primeros pasos ha sido allanar el camino a Betis y Sevilla en sus proyectos.

Hemos desbloqueado la tramitación, que en el caso del Betis se arrastraba desde 2004. Parece que hemos encontrado el instrumento urbanístico y jurídico que nos permite hacer algunas cosas. Ahora hay que entrar en el detalle de cada estadio. ¿Cuántas capitales europeas querrían tener dos escaparates de ellas en el mundo? Nosotros los tenemos. Y esos dos clubes no solo quieren tener dos estadios sino dos espacios emblemáticos, porque tienen que ser dos proyectos de ciudad y dos reclamos turísticos.

¿El Ayuntamiento tiene que ceder o los clubes tienen que dar también a la ciudad?

Son operaciones distintas. Hemos visto el proyecto del Betis, no así el del Sevilla todavía, pero evidentemente el Ayuntamiento cederá a cambio de algo. No podemos ceder terreno municipal si no se recibe una contraprestación que repercuta en beneficio del sevillano.