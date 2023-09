José Luis Sanz: «Espero que Pedro Sánchez no siga castigando a Sevilla»

La alcaldía de la capital de Andalucía ocupa cada minuto del día a José Luis Sanz (Sevilla, 1968). Superar los cien primeros días al frente del Ayuntamiento hispalense no ha sido fácil, pero «lo esperaba». La «dejadez» que veía desde fuera se ha confirmado una vez dentro. Sabe que tiene mucha tarea por delante. No es un alcalde al uso y tampoco lo oculta.

¿Es más difícil de lo que imaginaba poner a funcionar Sevilla?

El abandono y falta de cuidado de la ciudad se trasladaba al funcionamiento interno del Ayuntamiento, donde hay magníficos profesionales pero no estaba bien organizado en conjunto. No estaba adaptado a la ley de grandes capitales para agilizar una maquinaria tan compleja. Ya estamos trabajando en ello y poniendo las bases para que Sevilla empiece a funcionar a todos los niveles.

¿Dejadez hasta qué punto?

El Lope de Vega es un ejemplo, lo es también el estado del arbolado, del que siempre decíamos que necesitábamos una auditoría y cuál ha sido nuestra sorpresa al conocer que había informes técnicos concretos de árboles que estaban diagnosticados pero no se les había hecho el tratamiento. Informes técnicos, en algunos casos de 2018.

¿En qué han estado entonces los anteriores gestores?

Habría que preguntárselo a ellos. Por lo que he visto durante el último año, hemos tenido un alcalde, el señor Muñoz, saltando de foto en foto y poco pendiente de los problemas reales de la ciudad.

No estamos acostumbrados a que políticos admitan errores.

No soy de esos políticos que por tal de no reconocer que se han equivocado no rectifican. No voy a ser como el señor Antonio Muñoz que se llevó un año manteniendo a gerentes de empresas municipales que no funcionaban, como Lipasam, viendo cómo la ciudad se iba degradando día a día. Cuando me dé cuenta de que me he equivocado en algo, pediré perdón, rectificaré y haré los cambios que tenga que hacer. Los sevillanos no tienen tiempo que perder y esta ciudad tiene que recuperar mucho espacio perdido en los últimos años.

Habla a los sevillanos con crudeza, por ejemplo en limpieza...

Sí, hay que decirles que la ciudad estaba abandonada, muy descuidada y en cien días empezamos a cambiarla pero no conseguimos que se vean los resultados claramente. Más limpia, sí; pero queda mucho. A la plantilla de Lipasam hay que reconocerle el esfuerzo de este verano. Ahora hay un nuevo gerente, la empresa está mejor gestionada, mejor planificada y recientemente han entrado 200 personas se refuerzo y se notará.

Hará falta más dinero, ¿no?

Eso intentamos solucionar. Una de las prioridades de 2024 será el incremento de la partida destinada a limpieza en el presupuesto.

Muchos sevillanos fueron a las urnas en mayo pensando que Sevilla ganaría si por primera vez Junta, Estado y Ayuntamiento tenían el mismo color político. ¿Cómo será esta nueva etapa para la ciudad si Pedro Sánchez sigue como presidente?

Yo también pensé que Sevilla tenía una oportunidad histórica para afrontar el déficit histórico de infraestructuras que arrastramos desde 1992, pero parece que no va a ser así. Parece que vamos a tener un nuevo gobierno de Pedro Sánchez y espero que no siga castigando a Sevilla como ha hecho con infraestructuras básicas como la SE-40 o la conexión ferroviaria Aeropuerto-Santa Justa que tanto necesitamos. Si lo hace, ahí habrá un alcalde muy reivindicativo, muy beligerante y muy visceral para defender esas infraestructuras básicas que Sevilla necesita.

"Cualquier cosa antes que otro gobierno Frankenstein; Sánchez hipotecará el país muchos años"

Después del largo ciclo electoral vivido, ¿cree que sería buena una repetición electoral?

Cualquier cosa antes que repetir un gobierno Frankenstein es buena. No sé qué pasaría en unas nuevas generales, pero antes que comenzar un nuevo Gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez, no el PSOE normal y corriente, con independentistas, los herederos de ETA... Lo veremos en los próximos días, Sánchez tiene ya hecho ese gobierno y piensa hipotecar nuestro país para muchos años.

La tensión ha llegado a provocar algo tan desagradable como el gesto violento de un concejal del PSOE con Martínez-Almeida...

Los ejemplos y la forma de actuar de Pedro Sánchez se trasladan a todo su partido. Si el ejemplo que das es el del personaje utilizado como portavoz en el Pleno de investidura, pues entiendo que pasen las cosas que vimos en el Ayuntamiento de Madrid.

¿Imagina algo así en Sevilla?

No me lo imagino, no vamos a entrar nunca en esa crispación.

[[H2:«Todas las fuerzas políticas tendrán ocasión de cambiar un presupuesto muy votable»]]

Después de un ciclo electoral tan beligerante... ¿Usted de verdad tiene alguna esperanza de alcanzar acuerdos con el PSOE para aprobar el presupuesto?

Voy a presentar un presupuesto con unas prioridades muy claras para poner las bases y que esta ciudad empiece a funcionar. Vamos a incrementar la partida de limpieza, movilidad, seguridad, barrios de atención preferente... hay 60.000 sevillanos que viven en pisos cárceles porque no tienen ascensores en bloques de tres o cuatro plantas. Va a ser un presupuesto que va a anteponer los intereses de los sevillanos a cuestiones ideológicas. El último Pleno se votaron varias cosas por unanimidad, ¿por qué no se va a poder a probar un presupuesto con un consenso amplio, que va a anteponer siempre el interés de los sevillanos? Una vez que tenga un primer borrador, abriré una ronda con los portavoces de las fuerzas políticas para que me hagan sus aportaciones. Podemos conseguir un presupuesto en el que todos aportemos nuestro granito de arena para mejorar la ciudad.

Vox es el demonio para la izquierda. ¿Pactar con Vox sería hipotecar toda la legislatura?

Todas las fuerzas políticas tendrán la oportunidad de cambiar el presupuesto y apoyarlo luego con el mayor consenso. ¿Por qué va a molestar a una fuerza política que lleguemos a acuerdos con otros?. Yo voy a intentar llegar a acuerdos con las tres, vamos a presentar un presupuesto muy votable,

¿De dónde sale ese empeño ahora por entrar en el Gobierno?

Igual que con el PSOE y con Podemos, estuvimos hablando con Vox de los puntos en común que tenemos, de la posibilidad de hacer muchas cosas, proyectos concreto, por el bien de este ciudad. A Sevilla, una vez que empiece a funcionar, necesita una transformación y para ello hace falta un amplio consenso y amplio apoyo.

[[H2:«Es una pena que los dirigentes del PSOE-A no se consideren ya herederos de González y Guerra»]]

El PSOE-A ha sido siempre un referente del socialismo...

Es una pena que los dirigentes del PSOE en Andalucía y en Sevilla no se consideren ya herederos de Felipe González o Alfonso Guerra, que tanto hicieron por el régimen del 78 que ahora todos disfrutamos o por esa España constitucional que tanta estabilidad política y social ha traído a este país.

¿No debería estar ya planificada la conmemoración del 29?

Ya vamos tarde. Es una de las primeras cosas que quiero afrontar ahora. Hay que sentarse y empezar a organizar lo que tiene que ser y suponer esa conmemoración. Sevilla fue capital del mundo en el siglo XVI gracias, precisamente, a que fue puerta de entrada de América, gracias a ese río que tenemos infrautilizado y que no sabemos poner en valor. Quiero que Sevilla recupere ese papel de liderazgo que siempre ha tenido en hispanoamérica.

¿Merece un gran pacto de las administraciones?

En la próxima reunión con el presidente de la Junta de Andalucía trataremos este tema. Pero aún no lo he puesto encima de la mesa porque hay que esperar a que se conforme un Gobierno. Hay que plantearse la conmemoración del 29 para que en colaboración las tres administraciones y el apoyo de las cuatro fuerzas políticas encontremos un comisario y empecemos a trabajar.

"Lo más urgente es acabar la SE-40; defenderé con uñas y dientes la Agencia Espacial Europea"

¿A qué proyecto daría prioridad por encima del resto en estos momentos?

Lo más urgente es terminar la SE-40. Lo prioritario debe ser acabar lo que está empezado. Terminar los tramos y dar una solución al paso por el río Guadalquivir. No es solo básica para mejorar la movilidad en Sevilla y su área metropolitana, incluso en Andalucía occidental, sino que está llamada a ser un motor económico porque generará nuevas áreas de actividad económica. Nunca ha estado tan paralizada como ahora.

¿Ha temido por la sede de la Agencia Espacial Española?

No quiero creer que el Gobierno de Sánchez esté pensando en castigar a la ciudad de Sevilla porque no voto al PSOE en las municipales. Sorprendieron las declaraciones de la ministra, cuando este alcalde nunca ha tenido ninguna duda sobre la AEE. Sevilla aspira a ser la capital aeronáutica del sur de Europa y este alcalde va a defenderla con uñas y dientes. El convenio ya está corregido. Espero que se firme en breve.

Ha explicado por qué subirá el precio del agua, pero ¿no es contradictorio suspender el canon del agua a nivel regional?

Son cosas distintas. La subida de Emasesa pretende corregir una situación heredada de una gestión socialista. La empresa arrastra un déficit que en 2022 fue de 8 millones. Si a eso sumamos inversiones en mejora de las redes de abastecimiento y nuevas tecnologías y el esfuerzo ahorrador de los sevillanos, nos encontramos que la facturación ha bajado bastante y tenemos el m3 de agua más barato.

Si no llueve, ¿los cortes de suministro serán inevitables?

Hoy no hay restricciones gracias al pantano de Melonares, un empeño de Soledad Becerril. Vamos a entrar en el sexto año de sequía; si no llueve, en menos de un año tendremos que adoptar decisiones más drásticas. La empresa también tiene que afrontar un plan de inversiones futuro y tener capacidad de endeudamiento, por eso hay que subir la tarifa. Habrá que afrontar nuevas e importantes inversiones de cara a nuevas sequías.

Las ordenanzas fiscales prevén una bajada generalizada.

Es la política del PP cada vez que Gobierna. Siempre que podamos bajar los impuestos, sin poner en riesgo la estabilidad financiera, se seguirán bajando.

¿Qué estará en manos del Ayuntamiento una vez que la Junta apruebe el decreto de regulación de viviendas turísticas?

Dar licencias en determinadas zonas de la ciudad. Sigo pensando que en el casco histórico no cabe ni un apartamento turístico más. Los que están no se pueden quitar. El decreto posibilitará que los ayuntamientos tengan un margen de maniobra. No creo que en Sevilla haya "turismofobia", pero sí es verdad que hay un movimiento cada vez mayor de vecinos que denuncian los problemas de convivencia que genera el turismo de esos apartamentos turísticos. Eso no es solo problema de que haya muchos apartamentos sino que tendremos que educar a esos turistas, hablar con propietarios y establecer protocolos de obligado cumplimiento para quienes se alojan en esas viviendas.

¿Cómo queda la ciberseguridad tras el ataque recibido?

El departamento de ciberseguridad de Movistar nos presentará la semana que viene un informe definitivo. Sabremos dónde tenemos que invertir para que no vuelva a pasar. Ya se están preparando contratos por la vía de urgencia, para que esto no vuelva a pasar y los datos de los sevillanos estén seguros en su ayuntamiento. El riesgo grave es que se pueda acceder desde fuera a las cuentas corrientes de los sevillanos. Eso no ha pasado. No consiguieron robar datos porque afortunadamente el sistema detectó al intruso, era las tres de la mañana, y el sistema se desconectó. Si no se hubiera desconectado, habríamos tenido un problema.

¿Qué es el proyecto Sevilla Acelera?

Es un complemento de la Oficina 'Sevilla Open for Business'. La ciudad necesita ser atractiva para la inversión para recuperar el espacio perdido. En estos últimos años se han perdido cientos de millones de euros y muchas oportunidades por falta de agilidad administrativa. Captar inversiones debe ser una prioridad y para eso es la oficina que presentaremos. Lo siguiente es Sevilla Acelera, que pretende que los proyectos que captemos no tengan problemas en su tramitación y sea lo más rápido posibles porque se consideran proyectos fundamentales para Sevilla.

Uno de sus primeros pasos ha sido allanar el camino a Betis y Sevilla en sus proyectos.

Hemos desbloqueado la tramitación, que en el caso del Betis se arrastraba desde 2004. Parece que hemos encontrado el instrumento urbanístico y jurídico que nos permite hacer algunas cosas. Ahora hay que entrar en el detalle de cada estadio. ¿Cuántas capitales europeas querrían tener dos escaparates de ellas en el mundo? Nosotros los tenemos. Y esos dos clubes no solo quieren tener dos estadios sino dos espacios emblemáticos, porque tienen que ser dos proyectos de ciudad y dos reclamos turísticos.

"¿Sevilla y Betis? No podemos ceder terreno municipal si no se recibe una contraprestación que repercuta en beneficio del sevillano"

¿El Ayuntamiento tiene que ceder o los clubes tienen que dar también a la ciudad?

Son operaciones distintas. Hemos visto el proyecto del Betis, no así el del Sevilla todavía, pero evidentemente el Ayuntamiento cederá a cambio de algo. No podemos ceder terreno municipal si no se recibe una contraprestación que repercuta en beneficio del sevillano.

Por último, ¿no nos cogerá el toro con los Grammy Latino?

El peso de la organización y quién cerró el acuerdo fue la Junta, haciendo una importante apuesta por Sevilla. También van a tener presencia en Málaga y en Granada, pero en menor medida. Hemos tenido ya varias reuniones con los organizadores porque no solo realizamos la gala del día 16 de noviembre, sino que desde el 9 de noviembre se celebrarán actos. Es una oportunidad histórica, la primera vez en la historia que salen los premios de los Estados Unidos y durante una semana larga Sevilla se va a convertir en la capital musical del mundo.

¿Cuál será el impacto?

En torno a 50 millones de euros, pero no solo es una cuestión económica. Sevilla tiene que mostrar sus mejores galas. Sevilla es la capital mundial del flamenco, aunque hayamos perdido peso. Estoy dispuesto a recuperar no solo un magnífico cartel de la Bienal, que había perdido relevancia internacional, sino que quiero que sea en su día a día, capital del flamenco. Pero es que Sevilla es también capital de la ópera. Estamos preparando un proyecto muy bonito. Son más de 150 las óperas inspiradas en Sevilla. Sevilla es la capital musical de Andalucía y los Premios Grammy nos vienen estupendamente.