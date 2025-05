Sevilla, capital del pódcast en español

Los profesionales del sector del audio, el periodismo y la comunicación tienen una cita en Sevilla los próximos jueves y viernes 5 y 6 de junio. La capital andaluza alberga la tercera edición de Prosodia, el encuentro profesional del pódcast en español, organizado por Qwerty Pódcast y Sabir Comunicación. El evento cuenta con el apoyo institucional de la Fundación Cajasol, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla; y con el de la compañía Roche, que patrocina una jornada especializada en la utilidad del pódcast en el ámbito de la medicina y la salud que se desarrollará el jueves por la tarde.

La sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, será el centro neurálgico del pódcasting en español en la primera semana de junio. El objetivo es definir una voz común para la industria de la producción de audio en español y reivindicar un espacio propio. Se trata de la tercera edición de Prosodia, tras dos encuentro desarrollados en Málaga que lograron 9,4 millones de impacto en redes sociales.

Maria Fitó Carreras, profesora e investigadora de la Universitat Internacional de Catalunya, será la encargada de abrir el encuentro el jueves por la mañana con una ponencia sobre inteligencia artificial y su impacto en el mundo del pódcast.

Producción en España en 2024

Prosodia también será el lugar escogido para la presentación del informe sobre la producción de pódcast en España en 2024, que incluye los títulos publicados por plataformas de streaming, productoras independientes, radios estatales y autonómicas y otros medios y agencias, realizado por el también experto y profesor Luis Miguel Pedrero, en el marco del proyecto de investigación I+D+i ESCUCHAD.es.

El programa inlcuye la presencia de varios Premios Ondas Global del Pódcast. Entre ellos dos de la edición de este mismo año: Manu Tomillo y Javi Caminero, que presentarán Mar de Rabia, e Isabel Coello, cuyo documental sonoro La Casa Grande también ha logrado el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2025 en la categoría de mejor historia o investigación periodística.

También ganó un Ondas al mejor guion en 2023 el pódcast de ficción La firma de Dios. Su guionista, José Antonio Pérez Ledo, charlará en Prosodia con el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Juan José Domínguez sobre la importancia del guion en la producción de audio.

Por otro lado, tendrán protagonismo profesionales de gran prestigio como Lourdes Moreno Cazalla, jefa de Estrategia en PRISA Audio; Mar Abad y Marcus H., de El Extraordinario; Juan Ignacio Solera, de iVoox; o el periodista Juanlu Sánchez: subdirector de eldiario.es y director del daily líder en España Un tema al día.

El periodista Javier Gallego (Carne Cruda) charlará sobre ética periodística en el pódcast con el catedrático de Ética y Deontologías de la Comunicación Juan Carlos Suárez Villegas. La Sociedad General de Autores (SGAE) ofrecerá una mesa sobre derechos de autor en este ámbito de la mano de su director de redes digitales Nicholas Connold.

Otra de las charlas estará protagonizada por Pilar Sayáns y Álvaro De Cózar, fundadores de TrueStory (Hechos reales, Misterio en la Moraleja, El país de los demonios, etc.), y ganadores de un Ondas y tres Ondas Globales del Pódcast.

A todos ellos, se unen otros profesionales de primer nivel como Francisco Izuzquiza, socio fundador de Yes We Cast; Marta García, actriz de voz y formadora, fundadora de Smart Locuciones; Txema Valenzuela, de La Propagadora; Ricardo Dómine, director general de Vocalis Group; o las creadoras de Terrores Nocturnos, Emma Entrena y Silvia Ortiz; o el escritor Javier Peña (Grandes infelices), entre otros. La periodista y escritora Isabel Cádenas Cañón (De eso no se habla) será la encargada de cerrar esta cita el viernes 6 de junio.

El programa de Prosodia 2025 incluye conferencias, mesas de debate, jornadas especializadas, espacios de networking y otras actividades paralelas orientadas a analizar y dibujar el mapa actual de la industria del pódcast en español.

Salud y Medicina

En la tarde del jueves se celebrarán dos foros paralelos. Uno versará sobre Salud y Medicina y otro cuyo título es Hecho en Sevilla. En el primer caso, habrá dos mesas que abordarán la divulgación científica en salud y medicina. En el segundo, la primera cita es con pódcast líderes en España que se hacen desde la capital andaluza, como Un tema al día de eldiario.es. Posteriormente, habrá un debate con los conductores de varios pódcast emergentes que se realizan también en la capital andaluza.

Los días 3 y 4 de junio, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC), se ofrecen sendos talleres dirigidos a periodistas y profesionales de la comunicación. Uno centrado en el pódcast como herramienta de comunicación corporativa, impartido por Qwerty Pódcast; y otro sobre edición, guión y formatos del pódcast impartido por El Extraordinario.

Tanto la APS como la APC son entidades colaboradoras de Prosodia, al igual que el Grupo La Raza y el Hotel Don Paco.

Las inscripciones tanto para estos talleres como para acudir a las sesiones de Prosodia están abiertas en la página web www.prosodia.es, donde se puede consultar todo el programa y el resto de información sobre este evento.