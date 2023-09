El SUP no acudirá a los actos del día del patrón en Sevilla por el “injusto reparto” de las condecoraciones

El Sindicato Unificado de Policía de Sevilla informó de que no acudirá a los actos oficiales del patrón de la Policía Nacional, que se celebran el 2 de octubre, en protesta por el “injusto reparto” de las condecoraciones.

El sindicato considera que se premia a mandos y no a agentes que han prestado servicio en "riesgo extremo".

Además, critica la falta de transparencia y objetividad del sistema de adjudicación de medallas, que califica de “arbitrario” y "opaco" .

El SUP también lamenta que la Dirección General de la Policía no haya cumplido su promesa de crear una mesa de negociación para elaborar una normativa más justa. El SUP expresósu respeto por los que han sido justamente condecoradosy la importancia que este día festivo representa para todo el colectivo policial.