La Universidad de Sevilla desmiente que haya expulsado a dos estudiantes que denuncian un caso de acoso machista

La Universidad de Sevilla (US) ha desmentido este martes que haya expulsado a dos alumnas que denuncian un caso de acoso machista por parte de un profesor, becario del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Así, en un comunicado remitido a los medios, la US ha señalado que ante "algunas informaciones" aparecidas en redes sociales sobre una supuesta expulsión de dos alumnas, "la Universidad de Sevilla lo niega rotundamente".

A este respecto, ha manifestado que en relación a la denuncia al investigador en formación de la Universidad de Sevilla por parte de estas alumnas, "los órganos responsables de su tramitación investigaron los hechos denunciados con el respeto debido a los derechos de las personas implicadas y afectadas y con la mayor celeridad posible dentro del respeto a la ley".

Asimismo, explican que tras la apertura del protocolo de acoso, en el marco del cual "se adoptaron las medidas preventivas oportunas y dada la evolución de los hechos", el pasado 12 de abril, el rector de la Universidad de Sevilla "decidió la apertura de un procedimiento disciplinario que actualmente sigue su curso y en el que se han adoptado las medidas cautelares pertinentes". Concretamente, la US ha aclarado que están expedientados, "de manera provisional, un alumno y una alumna". De igual forma, la Universidad ha informado que, posteriormente, "se pusieron unos hechos en conocimiento de la Fiscalía, por comunicaciones que había recibido este rectorado".

Dentro de este contexto, la US ha explicado que existe también un procedimiento disciplinario en el que no se han adoptado medidas cautelares, que se refiere a hechos sucedidos el mes de abril, "cuando un grupo de personas realizó un reparto de folletos, dentro de un edificio de la Universidad de Sevilla, mostrando la cara y nombre de un profesor de la US con un texto ofensivo", por lo que "dichas personas fueron identificadas por el personal de seguridad".

Tras ser analizada la documentación, la Inspección de Servicios "propuso la incoación de un expediente disciplinario a estos estudiantes, procedimiento recogido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Estudiantes de la Universidad de Sevilla, que actualmente se encuentra abierto y sobre el que no ha recaído aún resolución". En consecuencia, "no es cierto que las estudiantes afectadas hayan sido expulsadas ni hayan recibido ningún tipo de sanción", ha apostillado la Universidad.

Por último, la US ha recordado que el compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y con las libertades públicas alcanza a todos los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, "rechazamos cualquier clase de acoso que se pueda generar en el ámbito universitario", al tiempo que ha subrayado "la obligación que tiene de investigar otras posibles infracciones que se produzcan en sus instalaciones con independencia de cuál sea el sector al que pertenezca el presunto responsable de las conductas investigadas", y asegura que "es necesario subrayar que la libertad de expresión no puede amparar en ningún caso ofensas ni insultos".

ESTUDIANTES TACHAN DE "LAMENTABLE" LA ACTITUD DE LA US

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes de Sevilla y la plataforma Libres y Combativas han advertido este martes de la "actitud lamentable" de la Universidad de Sevilla ante la denuncia de estas dos alumnas por el acoso machista por parte del citado profesor, y en este sentido, afirman que el Rectorado de la US "lejos de activar el protocolo de acoso para estas situaciones, lo que ha hecho es abrir un expediente disciplinario a las afectadas con la consiguiente expulsión".

Así lo ha manifestado el secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla, Carlos Ochoa, a los medios de comunicación en una concentración convocada este martes a las puertas de la Universidad a la que han asistido una treintena de personas.

"Hoy estamos aquí para denunciar la actitud lamentable que está teniendo el Rectorado, porque se está presentando un caso de acoso hacia alumnas en el que en vez de actuar directamente contra todo lo que está sucediendo, están encubriéndolo y están garantizando la impunidad de todos los sujetos que hay en estos departamentos y de toda la violencia que sufrimos las estudiantes día a día", ha espetado la portavoz de la plataforma Libres y Combativas, quien ha asegurado que se han presentado "decenas de denuncias" por parte de otras alumnas, aunque no ha sabido especificar el número exacto ni las alumnas afectadas.

Al hilo de ello, ha criticado que la Universidad "se haya mantenido al margen", y, a su juicio, que "no tomaran ninguna medida que fuese realmente efectiva". En cambio, "lo que hicieron fue abrir dos expedientes disciplinarios que iban en contra de dos compañeras de nuestra Organización Libres y Combativas y del Sindicato de Estudiantes con las que se les amenazaba directamente con la expulsión", ha destacado.

El secretario general del Sindicato de Estudiantes ha señalado que estos casos de acoso se vienen produciendo desde hace dos cursos, concretamente, el de 2022-2023 y 2023-2024. No obstante, tampoco ha sabido aclarar el número de alumnas afectadas ni el número de denuncias presentadas, aunque ambos ha especificado que el acoso era vía correo electrónico "con amenazas de muerte, acoso sexual o ofreciendo sustancias".

"Nosotros venimos a denunciar hoy que cuando hemos destapado algo que es conocido, como es el acoso machista que se vive en esta universidad y nadie puede taparse los ojos ante esta realidad, el rectorado en vez de activar un protocolo de acoso, que es público, se puede consultar en la página web, lo que han decidido es expulsar a dos compañeras del Sindicato de Estudiantes", ha reiterado Carlos Ochoa.