Silencio en el PSOE andaluz ante la carta que pide la renuncia de Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha sostenido este miércoles que "no aporta nada nuevo" la carta que 38 personas que en su momento desempeñaron responsabilidades públicas en nombre del PSOE --entre los que figuran tres exministros, dos expresidentes del Senado y un ex fiscal general del Estado-- han suscrito exigiendo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su "inmediata renuncia" como líder del partido y que se convoque un congreso extraordinario de la formación. "No hay nada nuevo que comentar respecto a esa carta", ha manifestado la también portavoz del Grupo Socialista en rueda de prensa en el Parlamento, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicha misiva que han suscrito una decena de veteranos socialistas andaluces, entre quienes figuran el expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, el expresidente del Parlamento andaluz Antonio Ojeda, y el exconsejero de la Junta Paulino Plata.

María Márquez no ha entrado a comentar el contenido del manifiesto contra Sánchez que han suscrito dichos socialistas críticos, incidiendo en la idea de que no aporta "nada nuevo", y ha agregado que los socialistas andaluces están "centrados en ganar las elecciones en Andalucía" que está previsto que se celebren dentro de un año. En esa línea, ha apuntado que en el PSOE andaluz son "plenamente conscientes, porque además" lo ven "en las redes sociales, en los mensajes, en las reuniones comarcales que tenemos, en las distintas agrupaciones, que la mayoría de la gente, que el PSOE de Andalucía está volcado en lo más importante, que es ganar las elecciones cuando se convoquen en Andalucía".

"Y en esa tarea está la dirección del PSOE de Andalucía, trabajando sin descanso para ganar las próximas elecciones", ha proclamado María Márquez, quien también a preguntas de los periodistas ha indicado que la dirección de los socialistas andaluces "no va a pedir que se convoque un Congreso extraordinario" del PSOE en la reunión del Comité Federal del partido convocada para el próximo 5 de julio.