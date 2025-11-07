Temperaturas más frescas al inicio del fin de semana

Los cielos amanecen este viernes poco nubosos aumentando a nubosos, con chubascos ocasionales a partir de la tarde, más probables en la vertiente atlántica y al final del día.



Se esperan temperaturas mínimas en descenso, con 5 grados en Granada y 7 en Córdoba y máximas sin cambios o en ascenso, llegando a los 23 grados en Cádiz y Málaga.



Soplarán vientos flojos a moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo por la tarde.