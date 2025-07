El terremoto de Almería pone a prueba el plan de tsunamis

Pocos minutos antes de las 7:15 de la mañana de ayer, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) avisaba de un seísmo de magnitud 5,3 frente al Cabo de Gata, en la costa almeriense, a 32 kilómetros de Níjar. El terremoto, el más fuerte desde 1930, fue catalogado con intensidad IV o V – es decir, entre «ampliamente observado» y «fuerte»– se dejó sentir también en las provincias de Granada, Málaga, Jaén, Murcia, Alicante y Albacete y, afortunadamente, no ha provocado daños importantes. Ni los Bomberos ni la Policía Local registraron incidencias graves, según aclaró el Ayuntamiento almeriense, aunque sí se desprendió una parte del techo de la cafetería del aeropuerto y se comunicó la caída de unos cascotes en un concesionario de Huércal.

Como era de esperar, después del primer seísmo, se sucedieron las réplicas –hasta una veintena– sin importancia, aunque una de ellas sí tuvo epicentro en el mar, por lo que desde la Consejería de Interior decidió activar el Plan de Emergencia por posible maremoto en fase cero, es decir, que se limita solo a evaluación y seguimiento. El consejero de Interior. Antonio Sanz, recordó que Andalucía es la única comunidad que cuenta con un plan específico contra este tipo de situaciones.

Este plan, aprobado por el Consejo de Gobierno en junio de 2023, tiene en cuenta los efectos de los distintos maremotos en la costa andaluza a lo largo de la historia, partiendo del escenario más desfavorable, y cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria.

Hay que tener en cuenta que el Sur de la Península Ibérica está ubicado en una zona de contacto entre dos placas tectónicas: la Euroasiática y la Africana. Por esta convergencia, es un terreno de gran sismicidad, aunque moderada. «Afortunadamente no es una zona muy fracturada con grandes fallas como en Australia, Japón o Estados Unidos», recalca la experta del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Ceviche. La zona oriental de la comunidad –Granada, Málaga y Almería–es la de mayor peligrosidad sísmica de toda la Península.

«La probabilidad de que ocurra un terremoto es siempre la misma», explica Ceviche, si bien diferencia entre los escenarios probables y desfavorables. El más desfavorable es uno como el de Arenas del Rey de 1884, al que se le ha calculado una magnitud de entre 6,5 grados y 7. Destruyó el 90% de las casas del pueblo y provocó 135 muertos. «Más probables, aunque eso no quiere decir que vayan ocurrir ni mañana ni pasado, son aquellos de una intensidad de 4 a 5». En este sentido, la experta en Geofísica de Andalucía recuerda que «los terremotos destructores siempre vuelven a la misma zona». Y avisa que cuando se produzca alguno no debe achacarse al cambio climático. El calentamiento global, aclara Ceviche, no afecta a los fenómenos sísmicos ni a su frecuencia. «Pero prácticas como el ‘‘fracking’’ sí pueden desencadenar enjambres sísmicos y también el llenado de embalses».

Como consecuencia de los terremotos, Andalucía debe también mantenerse alerta ante el riesgo de tsunami. La falla marina de Averroes en el Mar de Alborán, por su geología, tiene más capacidad de generar tsunamis de lo que se creía hasta ahora, según un estudio del CSIC del año 2021 y publicado en la revista «Scientific Report».

La falla, según el experto del Instituto de Ciencias del Mar Ferran Estrada, «presenta, en su extremo noroeste, un salto vertical de hasta 5,4 metros, lo que podría desatar un terremoto de magnitud 7». En ese caso, se podrían generar olas de hasta seis metros de altura, que inundarían las costas andaluzas en menos de 30 minutos . «Mirando los eventos que ha habido en la historia de esta falla, calculamos un periodo de recurrencia de unos 20.000 años, pero no podemos decir cuándo puede volver a suceder. Existe el riesgo real de que ocurra cualquier día, pero no podemos afinar más», advierte el investigador del CSIC.

No hay las mismas posibilidades que en Japón, Indonesia o Chile, los países que han sufrido esta catástrofe en los últimos años, pero sí existe cierto peligro de tsunami en Andalucía. El riesgo es moderado y por eso el Consejo de Gobierno aprobó un plan de contingencia en 2023 para evitar las miles de muertes que se produjeron en 1775. Entonces un gran tsunami que se desencadenó en Lisboa barrió las costas de Cádiz y Huelva. La geografía del área, con un litoral llano y sin apenas altura, permitió a las olas penetrar más lejos tierra adentro provocando más de 2.000 muertos solo en Andalucía. Por aquel entonces, –época del reinado de Fernando VII– no había sismógrafos, pero se estima que el terremoto que lo originó tuvo una intensidad de entre 7,5 y 8 grados y se considera el más potente de la historia de España.

El Plan de Emergencia por Tsunamis probado por el Consejo de Gobierno andaluz obliga a todos aquellos municipios que cuentan con playa, un total de 68, a contar con un plan de actuación local ante el riesgo de maremoto.

A tenor de lo ocurrido ayer en Almería , Sanz recordó la importancia de saber reaccionar en caso de un maremoto, por lo que se remitió a las recomendaciones que se efectúan desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para disminuir riesgos y contribuir a la seguridad de la población y la guía didáctica con recomendaciones básicas. «Lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si está dentro de un edificio como si en la calle. Siempre es más seguro no desplazarse», incidió el consejero, quien recordó que dentro de los inmuebles es importante colocarse bajo «estructuras fuertes» como una mesa, una cama o el dintel de una puerta. Asimismo, una vez transcurrido el temblor, solo se recomienda salir a la calle si se han producido daños el interior del edificio, para lo que se deben emplear las escaleras y no los ascensores. «Es uno de los mayores riesgos cuando estamos ante una situación de terremoto», incidió el consejero.