El personaje de la novela de Eva Gª Sáenz de Urturi tiene diez veces más años que Matusalén, exactamente 10.500. Tanto él como su familia no envejecen y están cansados de transitar en un mundo donde sobreviven a amores, conflictos y avatares de la vida. ¿Tiene sentido vivir en un mundo donde todo a tu alrededor muere? Nada es para siempre. En «La saga de los longevos» la ganadora de un premio Planeta reflexiona sobre el paso del tiempo.

En su novela convive la actualidad con la prehistoria. ¿Qué guardamos de prehistóricos y en qué fueron modernos nuestros ante antepasados?

A pesar de tener 120.000 años, el cerebro humano sigue siendo el mismo. A problemas de ayer y hoy razonamos y reaccionamos de similar manera. Nuestros niveles de cortisol ante una amenaza se siguen disparando igual hoy que ayer, aunque ahora no tengamos un tigre a dientes de sable esperándonos fuera de la cueva. Hoy, el estrés o los problemas laborales son incluso más fieros.

«La saga de los longevos» habla de la inmortalidad más como problema que como deseo.

El anhelo de la eterna juventud forma parte de la condición humana. En esta historia, los personajes paran su reloj biológico a los 25 o 30 años, aunque todavía pueden morir. Planteo una pregunta relevante: si pudieras vivir sin envejecer, incluso durante siglos, ¿aceptarías ese destino? Ahí lo dejo.

Se acabó eso de que «hasta que la muerte nos separe»; las jubilaciones se dispararían, mantenerse cuatro o cinco mil años, donde no llegue la democracia soportar al mismo dictador durante siglos … insostenible.

Todo el mundo sueña con no morir nunca y, aunque el final de la vida irremediablemente es la muerte, tendremos que acostumbrarnos a vivir cada vez más años. Fíjese, en España de la década de los 60 a la actualidad la esperanza de vida casi se ha duplicado. Los nacidos en los 2000 serán seguros centenarios y todo ello irá en aumento con los nuevos avances. La longevidad está garantizada, que sea más saludable o sostenible es lo que hay que empezar a plantearse.

También llama la atención como la vida se alarga para algunos, y otros muchos mueren demasiado pronto.

Siempre quedan incógnitas en uno y otro sentido de la permanencia en este mundo. Por eso, incluyo otro personaje que tenía progeria, la condición médica opuesta a los longevos. Personas que ya están envejecidas con apenas trece años y una esperanza de vida que no llega a la quincena. Quería crear ese contraste entre alguien que envejece lentamente y otro muy rápidamente. La relatividad del ciclo de vida.

Todo contrasta en demasía con el aquí y ahora de nuestros días...

La mentalidad de lo quiero todo, que por cierto suena cada vez más prehistórica. Vivimos en una inmediatez muy cortoplacista, hay exceso de pasado, que provoca depresión, y un exceso de futuro, que genera ansiedad. Nos falta vivir en el presente para que nuestra cabeza no esté siempre evadiéndose hacia atrás o hacia adelante.

¿Alguna pista para encontrar el elixir de la eterna juventud?

Según las investigaciones actuales, ahora mismo parece que el secreto de la eterna juventud pasa por los avances en terapia genómica. Los telómeros son los extremos de los cromosomas que evitan que se desgasten o enreden. Si se consigue que estos no se acorten sin provocar cáncer pues duraremos más. Y ya hay gente caminando hacia ese Dorado.

¿Dónde? Lo pregunto por más curiosidad que por deseo de ir corriendo.

En algunas islas de Colombia se está haciendo ya ese tipo de turismo de no envejecimiento. Algunos peregrinan para administrarse 120 inyecciones en todo el cuerpo. Pero no que fiarse mucho, le queda un largo camino para que no sea peligrosa.

Voy, pongo mejor la canción de Antonio Vega...

Disfrutar del arte es una de las mejores maneras para no envejecer.