Torre de la Plata: los arquitectos piden un concurso para nuevas ideas

Si hay una torre conocida en Sevilla es la Giralda, de eso no cabe duda. Y, en segundo lugar, la famosa Torre del Oro, ubicada en el margen izquierdo del Guadalquivir. Lo que muchos no saben, sevillanos incluidos, es que existe una Torre de la Plata, una construcción almohade del siglo XIII, situada en el pleno Casco Antiguo, en la calle Santander. No es de extrañar, pues ha permanecido en el olvido desde que en 1868 quedara desconectada totalmente de la ciudad al construirse edificios delante, que acabaron ocultándola a la vista de los transeúntes. Es cierto que en el 92, con motivo de la Expo, el Ayuntamiento restauró la torre y sus aledaños, que acabaron siendo un parking.

Durante mucho tiempo, la Torre de la Plata y su entorno, que concentra elementos de gran valor, como varios lienzos de la muralla almohade del siglo XII, los restos de las antiguas Herrerías Reales y de la primera Casa de la Moneda, ha estado desprestigiada y no se le ha tenido en cuenta su singularidad patrimonial.

En 2022, el anterior gobierno municipal, del PSOE, aprobó el Plan Director de Conservación del Patrimonio para priorizar los usos de 130 edificios municipales, entre ellos la Torre de la Plata. La mesa de trabajo concluyó que lo más adecuado era un concurso abierto para buscar la mejor de las opciones para este monumento. Con el cambio de signo político en el consistorio esto quedó en papel mojado y en agosto la gerencia de Urbanismo del actual alcalde, José Luis Sanz (PP), sacó a licitación el espacio de la Torre de Plata para la presentación de propuestas. El plazo inicial fue de 15 días, que se amplió a 30.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se planteó una actuación global de regeneración, que tiene «como uno de sus pilares fundamentales la creación de un Centro de Interpretación sobre el recinto amurallado, que tendría a su vez como eje principal una maqueta de la primitiva muralla, torres y puertas de la ciudad». Según Urbanismo, también se intervendría en el entorno urbano inmediato y en los monumentos patrimoniales –Torre de la Plata, lienzos de la muralla y Corral de las Herrerías–.

No obstante, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, bajo la presidencia de Nuria Canivell, no se muestra convencido y pide «un concurso de ideas» con «un jurado a la altura» de la zona patrimonial en cuestión, «con plazos que posibiliten las mejores propuestas, razonables, creativas, sensibles y realistas».

«Queremos que no haya prisas, es un espacio muy singular que merece que se ponga en cuestión todo» teniendo en cuenta « el valor patrimonial de las arquitecturas heredadas que allí confluyen, con superposición de elementos de diferentes épocas, por la presencia de niveles arqueológicos aún por determinar y de un nivel freático muy superficial».

El consistorio inició a finales de julio el proceso para contratar asistencia técnica para llevar a cabo el planteamiento propuesto: centro de interpretación y regeneración del entorno urbano y de monumentos.

Al respecto, Canivell apunta a este medio que «todavía no se tiene toda la información, ni siquiera en los aspectos arqueológicos» y que, de hecho, «puede haber sorpresas».

«Hay cosas avanzadas, pero todavía quedan muchas suposiciones», argumenta Canivell. «No es posible poder proyectar sobre ámbitos con tantas incertidumbres y, de hacerlo, sabemos que es algo abocado al fracaso. Al no convocar un concurso abierto, renunciamos a generar el necesario debate en la ciudad y a convocar un jurado que pueda valorar todas las propuestas en la búsqueda de lo mejor para la ciudad».»No podemos hacer buena arquitectura en el marco de estos pliegos de condiciones», afea la arquitecta.